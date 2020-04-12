中國移民管理局：凡違反抗疫法規外籍人士將被禁入境10年

中國當局向境內外籍人士發出警告，任何人觸犯中國抗疫法律者，他們的簽證將被註銷、驅逐出境以及10年之內被禁重返中國。中國國家移民管理局日前在其官網發布了上述的警告，在此之際，中國大陸最近一周的新冠病毒新確診個案，大多都涉及外來入境客。

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國家移民管理局的公告指出：病毒不分國別，當前，中國疫情防控階段性成效進一步鞏固，國家移民管理局彙集了涉外籍人士疫情防控權利義務的相關法律規定，希望所有在中國境內的外籍人士嚴格遵守，積極配合防疫措施，共同防範疫情風險，維護好自己及他人的健康安全。

在發布一連串的相關法例和法規之外，該部門的官網還強調，如有外籍人士觸犯相關規條，他們所將面對的懲罰，將由公安當局決定。公告指出，根據中華人民共和國出境入境管理法，對違反中國法律法規的外國人，公安機關將視其違法情形依法作出宣布證件作廢、註銷或收繳證件、限期出境、遣送出境、驅逐出境等決定。其中，被遣送出境的外國人，自被遣送出境之日起1至5年內不準入境；被驅逐出境的外國人，自被驅逐出境之日起10年內不準入境。

國家衛健委指出，中國在上周五錄得46宗新確診個案，當中42宗涉及從海外入境人士。

中國在過去1個月已在所有關口實施嚴厲的管控，特別是北京外圍一帶，並且取消了大多數的國際航班。從3月28日開始，中國政府禁止所有外國人入境，包括擁有簽證和居留證者。數日之後，中國又史無前例的要求外國使節不要在5月15日之前返回大陸。

中國過去發生過外籍人士觸犯抗疫條例的零星例子。青島有3名外籍人士這個月初因為排隊接受病毒測試不守規矩，而遭到黨媒人民日報批評，指外國人不會得到“特別優待”。上個月，根據南華早報報道，有4名外界人士因為未有遵守相關法規而被拒絕入境；在廣州，有一名尼日利亞感染者因為涉嫌侵犯一名不準他離開醫院的護士，而被當地公安刑事調查。

但在此同時，也有不少的報道指出在廣州的非洲人，在過去兩個星期遭到當局的其實。而就算是來自西方的外國人，也抱怨在疫情下他們遭到歧視的對待。

不過，根據國家移民管理局的公告，在《中華人民共和國治安管理處罰法》《中華人民共和國刑法》下，當事人如拒絕執行健康申報、體溫檢測、流行病學調查採樣等衛生檢疫措施，或拒絕執行隔離、留驗、就地診驗、轉診等衛生處理措施，將承擔相應的法律責任，受到警告、罰款、拘留等處罰，構成犯罪的，依法追究刑事責任。