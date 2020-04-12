官方宣傳新提“習兵法” 央視推習近平與史上大兵法家齊名

中國官方央視重磅推出題為〈習近平戰‘疫’兵法──知己知彼 百戰不殆〉的文章，將習近平吹捧為“領導武漢新冠肺炎戰疫的‘總指揮’”，不僅稱抗疫獲得“全面勝利”，更把習近平與中國古代兵家看齊。

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據蘋果日報今天報道稱，央視吹捧習總戰疫法，與古代兵家思想看齊。

該報說，古有孫子兵法，今有習總戰疫大法。2月底，武漢肺炎全國蔓延之際，中宣部高調宣布將出版《大國戰“疫”》，但最終未出版先下架。踏入4月，疫情正虐肆全球，央視重磅推出題為〈習近平戰‘疫’兵法──知己知彼 百戰不殆〉的文章，將習吹捧為“領導武漢肺炎戰疫的‘總指揮’”，不僅稱抗疫獲得“全面勝利”，更把習與中國古代兵家看齊。有網民留言寫道：“（要教識）學生群體如何識別邪教騙術。”

報道稱，中國國家宣傳機器正傾全力吹捧“習兵法”，“‘兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。’新冠肺炎疫情發生後，習近平總書記高度重視，把疫情防控作為頭等大事來抓，始終親自指揮、親自部署。從‘遭遇戰’到‘阻擊戰’，從‘重中之重’到‘人民戰爭’，從‘頭等大事’到‘全面勝利’……觀勢、謀局、落子，總書記在親自指揮這場人民戰爭的過程中，很多對策、措施與中國古代兵家思想高度契合”。央視表示，因此推出“人民領袖”欄目推出系列特稿《習近平戰“疫”兵法》，與大家一同領悟其中精髓。

據該報道說，央視將《孫子·謀攻篇》中“知己知彼，百戰不殆”應用在習總身上，吹捧習“指揮專家團隊確立臨床救治和藥物、疫苗研發、檢測技術和產品、病毒病原學和流行病學、動物模型構建等，動員全國科技力量防控疫情”。《孫子·九地篇》提到的“短兵相接，分秒必爭”，贊習總自疫情爆發逾1個月後、即2月3日召開治局常務委員會作出要求，3月2日就到北京考察防控科研，詢問藥物臨床應用、生?供應保障情況，並強調“挽救更多患者生命是當務之急、重中之重”。

蘋果日報說，央視又引用唐朝吳兢《貞觀政要·納諫》“備豫不虞，為國常道”，提到習總曾表示：“人類同疾病較量最有力的武器就是科學技術，人類戰勝大災大疫離不開科學發展和技術創新。”又把科研比作“強大的戰鬥力”，強調會“贏得這場人民戰爭的最終勝利”。