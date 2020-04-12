崔永元談“正能量”與義和團的帖子為啥“一發就沒”？

網民古音發來帖子說，中國傳媒大學教授崔永元發文點評以“正能量”自居的網絡流氓，成群結隊，圍攻謾罵。更有數十萬人為英國首相病危點贊，如此向世界展示中國，得到有關當局的曖昧支持。相反，“越來越多的愛國人士被剝奪了發言權，還能發出微弱聲音的，帖子一發就沒，好像有人24小時蹲守一樣。”

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下面是網友惠稿：崔永元：“我的思考與不安”：

“正能量”是一面旗子，你掀開看，裡面很多垃圾人。多年前，列寧發現了這個問題，注意嘴上常掛着愛國的人，興許是流氓。

英國首相病重，44萬個中國流氓點贊。美國發病人數最高，一個中國流氓電視台描述為“榮升第一”，意大利、西班牙、法國、德國、日本等國的疫情都被這些流氓當成喜事。它們喝粥相慶，它們登上了國外的報紙和電視。我的祖國怎麼這麼多成群結隊的流氓？我不同意它們是愛國者，因為它們沒有人性牲畜不如。我倒願意把他們歸到“正能量”。近幾年，在網絡上它們就是以“正能量”的身份出現，成群結隊、打擊異己、圍攻謾罵、造謠生事、污言穢語、為所欲為……恐怖的是，有關部門表現得很曖昧，甚至很受用。動用公款讓他們組團出動，或到地方或到國外，代表中國網絡的主流勢力。所到之處，無不設宴歡迎。肘子、夾頭、燃香、張教授都是代表團常務團員。每到一地，酒肉飼候。當地主要官員滿臉堆笑前後照應介紹情況彙報工作並奉上土特產。只為了他們能在微博上發幾條表揚信息。當地官員也見過些世面，點頭哈腰，只因為知道它們是代表政府的一個機構來的。

我生在天津胡同長在北京胡同。胡同里，有個把小混混小流氓是尋常事。胡同都有胡同文明和胡同自信，不認可混混來代表。看到他們上房揭瓦，吼一聲是必須的。

揭批“四人幫”時受到一次驚嚇，一個上海小癟三，差點就當上國家副主席。

時代周刊的封面人物是有點講究的，有一年，他們把封面人物給了網民。這個信號很明顯，網絡時代網民不僅代表自己，也可以代表一個群體、一個民族的德行。再說嚴重一點，代表國家形象也不是沒有可能。

油管上有個網紅名叫李子柒。姑娘面容姣好還會打扮，最主要的是勤勞質樸。一年四季會把田野上的果啊花啊草啊葉啊什麼的，變成餐桌上的佳餚和奶奶一起分享。李子柒受過苦也願意干農活，她粗糙的手美麗的臉加上起早貪黑辛苦勞作的樣子。讓七千萬海內外網友如醉如癡。外國人說，喜歡中國的田園生活，原因就是看了李子柒的視頻。我是學傳播的，我覺得一個李子柒，其傳播中國文化的能力，不知大過那些大把灑錢的外宣部門多少倍，不知道誰該反省誰該慚愧。

換個角度看，這些“正能量”在網上也被誤解為國家形象。有時候我想，假如一個英國記者提問，為什麼我們首相病了中國有44萬國民點贊？該怎麼回答？我都替華春盈着急。為什麼所有國家因疫情中招中國網友都興奮，耿爽皺着眉頭怎麼答？剛剛，趙立堅對外國記者說，我們沒說過讓別國抄作業。其實，網上“正能量”一天說多少遍。他們還熱衷於動武、熱衷於開戰，以全世界為敵。其實，多放過幾掛鞭炮的人都知道戰爭的恐怖。全世界的正義人士全力以赴不放過任何一個可以避免戰爭的和解方式。唯獨中國“正能量”對世界大戰充滿渴望不知道。請問有關部門，你們希望中國的形象在世界舞台上是這個樣子？

到網上看看，義和團越來越多。常給政府提意見的人都被一劍封喉，越來越多的愛國人士被剝奪了發言權，還能發出微弱聲音的，帖子一發就沒，好像有人24小時蹲守一樣。假如這真能代表國家形象，我不相信我們的人民政府願意言論環境如此。毛主席曾經說過“百花齊放百家爭鳴”，他這樣描述那個美好的景象：“造成一個又有集中又有民主，又有紀律又有自由，又有統一意志、又有個人心情舒暢、生動活潑，那樣一種政治局面”。讓人說兩句真話，天就塌下來了？

這兩天我腦海中，老是浮現着兩張面孔：一張是中國駐美大使崔天凱先生的沉重、無奈卻要保持冷靜的面孔。他字斟句酌有理有利有節地儘可能準確的表達中國政府的確切態度：即中美兩國聯手抗疫，共克時艱。即便是面對一些故意刁難的問題，他也表現出一位職業外交官的涵養和從容，有問必答以理服人。

另一張面孔屬於一個叫胡錫進的人，奸詐交雜着無恥。私下裡，我們願意叫他胡叼盤，因為不管出台什麼政策，他都會找到一個讓你百思不得其解的角度去闡釋，這根本不科學，這是個純技術體力活兒。這張面孔噁心到我是他在接受香港記者採訪時被問到：國內網友不能翻牆。你是怎麼做到的？胡叼盤說我和我的同事都有辦法，你要知道國內網民每個人想上外網都會有自己的辦法（大意如此）。這屌味的回答加上滿臉的獰笑，乾脆就是對中國宣稱依法治國的侮辱。上有政策下有對策，被他用到了極致，言而無信成了它做人做事的絕招，他在五千年文化中不斷刨食着垃圾。

隨着傳統媒體的衰落，網絡媒體越來越成為展示國民性的窗口。而這些“正能量”正在不斷刷新觸碰底線，料理全世界的三觀，讓崛起的中國陷入尷尬。有關部門出於國家形象和國家利益的考量也不能袖手旁觀任其發展。1900年，因為有了義和團的胡作非為，大清王朝成了世界的公敵，殷鑒不遠。

那一個庚子年義和團是正能量，這一個庚子年正能量是義和團。

2020.4.10