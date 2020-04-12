廣州非洲籍涉疫情事態敏感 多國傳召中大使 在京數使館向王毅表關注 廣州疑顯強硬

中國廣東省廣州市近日出現的多宗新冠肺炎境外輸入疫情，均與來自非洲的外籍人士有關，網上亦傳出有非洲人士被強行帶走檢疫或粗暴對待的消息。尼日利亞眾議院議長格巴雅比阿密拉（Femi Gbajabiamila）昨天（11日）會見中國駐當地大使周平劍，就網傳在廣州的尼日利亞公民被收繳護照的事件，要求周作出交代。

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據東網今天報道說，新冠肺炎：黑人疑被強行帶走檢疫，尼日利亞官員促交代。

近日網傳3名居住在廣州三元里一處公寓的尼利日利人，被防疫人員要求從公寓帶走接受隔離，並強行收繳各人的護照。之後據指為尼日利亞駐廣州總領事館的人員到場與在場人員交涉，並取回各人的護照。另一畫面則顯示，該尼日利亞駐總領事館人員以英文，與一名穿西裝、自稱廣州外事辦主任的中國男子對質，認為中方人員的行為不符合國際規定。

格巴雅比阿密拉上周六11日在其社交網Twitter表示，他曾與周平劍見面，就該國公民在中國受不禮貌對待表示關注。格巴雅比阿密拉又利用手機向周出示涉事的畫面，而周則承諾了解事件後向他回復。另尼日利亞外長奧尼亞馬（Geoffrey Onyeama）也於上周五（10日）約見周平劍，要求中國當局立即就網傳事件介入調查並處理。

該報道稱，中國駐尼日利亞大使館發言人周日發表聲明，指周平劍上周五會見格巴雅比阿密拉時，觀看了對方提供的所謂“尼日利亞公民在廣州遭不當對待”的短片後，已明確指出中方防疫人員行為正當，並無不妥。聲明又指，因疫情期間為保持社交距離，格巴雅比阿密拉才把手機平放在茶幾上展示片段，強調對此次會見場景的其他解讀均不符合事實。

另外，廣東省公安廳副廳長楊日華周日在新聞發布會上強調，疫情防控期間，在廣東省的外國人必須接受新冠肺炎調查、檢驗、採集樣本、隔離治療等防疫措施，拒不配合或阻礙執行職務者，警方將依法處罰，情節嚴重者甚至可被驅逐出境或追究刑事責任。

消息說，除尼日利亞外，非盟主席及加納、肯尼亞等非洲國家也分別傳召中國駐當地大使並就事件表態，其中肯尼亞外交部發聲明表示，已收到中國駐內羅畢大使館的回復，中方稱“將會立刻採取行動，保證非洲公民的合法權益”。而在美國，國務院一名發言人則表示關注非洲人在中國被仇視的現象，又形容事件顯示中國與非洲的合作夥伴關係非常“淺薄空洞”。

報道另引據英媒周日（12日）消息，多個非洲國家駐中國大使分別向中國外長王毅提交照會，對近日在廣州發生非裔人被滋擾表示關注，強調事件不但對非裔人士造成羞辱和歧視，更讓外界誤以為新冠病毒是傳自非洲，要求中方停止對在當地的非裔人士強行進行病毒檢測、隔離，以及其他不人道的對待。