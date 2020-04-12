拒隔離者暴力撕咬護士引廣東反感 中國涉嫌歧視非洲人後續:外交部承諾改善工作方式

就在廣州市非洲多國公民通過國際媒體講述其在華遭受的新冠病毒歧視性遭遇，引發中國與非洲多國外交緊張之際，中國在4月12日星期天否認了所有有關種族主義的指控，並承諾改善其對待非洲人的方式方法。

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4月初，廣州市5名尼日利亞人在確診感染新冠病毒之後，暴力拒絕接受隔離，一名47歲的尼日利亞人甚至毆打併撕咬一名年輕女護士臉部，該名護士隨後鑒定為輕微傷，面部，脖子與腰部都出現損傷。系列事件激發中國網絡上對暴力拒絕隔離的確診感染者的極大不滿，不滿者普遍認為廣州市政府寬縱外籍公民，要求對暴力者嚴懲，不論國籍。廣州市警方表示，此人正在警方監管之下接受隔離治療，“待其治療結束，警方將立即對其採取刑事強制措施，並依據中華人民共和國傳染病防治法、刑法、外國人入境出境管理法等法律法規，堅決依法嚴肅處理”。法新社在4月12日的相關報道中僅提到上述相關犯案者試圖逃脫隔離，並未提及其暴力傷人。

由於出現上述暴力，廣州出現對更廣泛的外籍，尤其是非洲公民的反感，網絡語言暴力伴隨着真實生活中出現的厭惡。多名在廣州市工作生活的非洲人近期對法新社表達了不滿，具體原因是在當地，他們不被允許進入一些商鋪，遭受着隨機性的驅逐，從租房裡被趕出來，酒店入住也變得困難，甚至還有一些人表示，自己被迫睡在大街上。

除了尼日利亞，加納等國，非洲聯盟也在前一天表達“嚴重關切”，呼籲中國政府“立即作出改正”。美國則譴責中國出現“政府行為的仇外現象”。

星期天，中國外交部發言人趙立堅表示，“中非是好朋友、好夥伴、好兄弟”，中國政府在疫情防控過程中，重視保障外國在華人員的生命健康安全，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行零容忍。他表示，“疫情發生以來，廣東高度重視對包括非洲籍人士在內的所有外籍人士確診病例的救治工作，制定專門方案，作出妥善安置，成功救治了一些非洲籍危重病例，最大限度保障了他們的生命安全和身體健康”。

趙立堅還表示，“針對當前一些非洲朋友的關切，廣東方面高度重視，迅速進行梳理排查，加緊改進完善工作方式，包括按照無差別對待原則落實各項健康管理服務，指定專門酒店供需要醫學觀察的外國人入住，適當減免經濟困難人員住宿費用；同外國駐廣州總領館建立有效溝通機制；堅決反對任何種族主義、歧視性言論等”。