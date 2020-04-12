新警告 新冠病毒有艾滋免疫缺乏病毒加持 擊毀人體免疫系統

中國和美國的科學家聯合警告，新冠肺炎的病毒類似愛滋病的HIV（人類免疫缺乏病毒），會破壞保護身體免於遭有害病毒入侵的胸腺細胞，而研究也發現，死者的免疫系統幾乎全毀。

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據光華網今天報道說，新冠病毒與HIV類似，攻擊人體免疫系統。報道引據香港《南華早報》於12日發自北京的消息，上海復旦大學和美國紐約血液中心的研究人員將新冠肺炎活病毒與實驗室培養的T細胞給合，結果發現病毒會攻擊人類的免疫系統，導致與愛滋病毒患者身上發現的相同破壞。

據報道指，科學家在實驗中，將一個受病毒感染的細胞的細胞膜刺穿，注入有毒化學物，這些化學物會殺死病毒和受感染細胞並將它們分解成碎屑。該報道稱，讓科學家意外的是，T細胞成為了病毒的目標。據指，“它們在病毒的刺針蛋白里發現一個特殊的結構，顯示病毒包膜和細胞膜在接觸時引發了融合。病毒的基因之後進入T細胞並奪取對細胞的控制，破壞了T細胞保護人體的功能。”

而報告也指出，這項觀察後來在20名死者的解剖檢查中獲得初步證實，這些死者的免疫系統幾乎全毀，有醫生指出，這些死者內部器官遭到的破壞類似SARS和愛滋病的組合。

該報道說，這項研究在上周發表在《細胞與分子免疫學》期刊，不過，根據該研究，新冠肺炎病毒和HIV有一個很大的區別，HIV會在T細胞里複製，利用這些細胞進行病毒複製來產生更多的病毒，但該研究未發現病毒進入T細胞後出現增生，可能是病毒和T細胞最後同歸於盡。

據該報道稱，T細胞（T cell）是免疫細胞家族的主力戰將，在免疫反應中扮演着重要的角色。 T是胸腺（thymus）的英文縮寫。 T細胞在骨髓被製造出來之後，在胸腺內進行“新兵訓練”分化成熟為不同亞型的效應T細胞，成熟後就移居於周圍淋巴組織中開始工作，主要攻擊受感染細胞、癌細胞與移植細胞。