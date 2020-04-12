習近平支持鍾南山加持一場疫情炮製出中藥富豪

一場新冠疫情下，石家莊的以嶺藥業股價倍翻，旗下產品蓮花清瘟膠囊更被視為不可缺少的抗疫中藥。（以嶺藥業官網圖片）

在武漢首先爆發的新冠病毒肺炎，各國專家都跟時間競賽，希望早日製造治療病毒的疫苗，然而在中國，不論是最高領導人習近平還是抗疫專家高級組組長鍾南山都在鼓吹中醫療病的成效，因此之故，一場疫情下來，中國產生了應運而生的中藥富豪，儘管中藥的成效一直被外國存疑，世衛組織早前還在抗疫手冊的英文版刪除了“不應使用中藥”字句，進一步引發中藥成效的爭議。

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在大陸上市的A股“以嶺藥業”，近來股價倍翻，公司創辦人兼中國工程院院士吳以嶺家族的財富因而暴漲，成為中國院士間的首富。對中藥成效屢以加持的鐘南山，也是中國工程院院士。

在至今全球尚未發現針對病毒的疫苗及特效藥的情況下，中國大陸宣稱通過自身的抗疫經驗發現，中醫藥對疫情控制起着很重要的作用，確診病例中有7.4187萬人使用了中醫藥，佔91.5%，又稱臨床療效顯示，中醫藥總有效率達到90%以上。

新華社曾報道說，雷神山醫院感染科對6名患者採取純中醫治療，病人痊癒出院。央視則報道在習近平的指揮部署下，國務院聯防聯控機制組織科技部等有關部門組建了由鍾南山院士領銜、14位院士專家參與的科研攻關組，確定臨床救治和藥物、疫苗研發、檢測技術和產品、病毒病原學和流行病學、動物模型構建等五大主攻方向，成立了藥物、疫苗、中藥、大數據等九個專班，動員全國科技力量。報道還強調中西醫結合治療方面，總結中醫藥治療病毒性傳染病規律和經驗，深入發掘古代經典名方，結合臨床實踐，形成了中醫藥和中西醫結合治療新冠肺炎的診療方案。這也成為中國方案的重要特色和優勢。

在中國傾全國之力鼓吹中藥成效之下，中醫藥在國際上一時名聲大噪，其中在沙士（SARS）時期由以嶺藥業所研發的“連花清瘟”，在鍾南山和廣東省等的頻頻加持下，現已成為醫學觀察推薦用藥，產品已出口到加拿大、印尼、巴西和港澳等國家或地區，公司股價由1月2日的12.11元人民幣，“最富院士”吳以嶺家族坐擁15億美元（約116億港元）財富。

兩名中工院院士，吳以嶺研究絡病，鍾南山研究呼吸道疾病，但兩人合作卻不少。早在2015年鍾與吳簽訂有關蓮花清瘟系列產品研究戰略合作項目，而最近的合作則是去年7月，兩人在鍾所任職的廣州醫科大學成立“南山—以嶺肺絡聯合研究中心”，研究以中西醫的方法，治療呼吸系統疾病。吳被稱為中國院士里的首富，但鍾亦被發現名下有3間公司，其中一間由他出任董事長的“廣州呼研所醫藥科技有限公司”，副董事長周榮則擁有34間公司，另一位副董事長張曉雷則有20間公司，該公司全部的高管層合計有90家公司。

根據蘋果日報引述的統計數據顯示，2018年香港進口中藥的來源地排首位的是加拿大，佔25.8%；其次是中國，佔19.3%。內地亦有數據顯示，近年中藥發業展蓬勃，其產業在過去20年間增長達到36倍之多，預計到2020年，中藥規模以上企業收入或將達1.5823萬億元人民幣，市場規模料可達5806億元人民幣。

不過報道又引述大陸中藥業內人士向自媒體透露，“中藥材這行水太深了，說句不過份的話，有時候吃中藥跟吃農藥差不多”。他指，由於種植藥材的經濟效益遠高於種糧食，目前中藥材種植企業和農戶遍地開花，不僅大規模種植，同時為增加經濟效益，提高產量，藥材種植的密集程度亦可謂空前，於是又引發蟲害，須用大量農藥如殺蟲劑、抗病殺菌劑等除害，且每下一場雨就要噴一次藥。而為使藥材不徒長，營養藥、抗生素、矮壯素等激素也開始使用，“我擔心藥材的大規模種植，再大量的使用農藥化肥，將會成為繼食品安全問題之後的又一農業災難”。

國產藥材不時發生農藥超標問題，報道引述香港浸會大學生物資源與農業研究所所長黃煥忠表示，內地農民種植中草藥，其實要趕收成，又可能會有蟲害，“要落農藥才可以賣得出”，有時可能會落得多，不時都會傳出有中草藥重金屬、農藥超標。如果大量使用農藥等化學物質後，農地受污染、重金屬的濃度高，之後改種其他農作物，這些物質可能會積聚在農作物里，同樣出現超標的問題。他以在四川種植的中草藥半夏為例，這種藥會出現很多黴菌，一定要打硫酸銅（copper sulfate）殺菌，但同時會令土地的銅含量十分高，因此，種一造半夏之後就要停工，不能再種，且要改種其他農作物，吸收土地中的污染物。他提醒，農藥很多都是致癌物質，如果不慎吃下含農藥的中藥，結果可能會吃下致癌物質，弄巧成拙。

中大退休教授趙紹惠認為，商人是要賺錢的，使用農藥後的風險一定有，中草藥較多是干本，所以殘留的農藥會升高，即使部份會因時間長而自我分解，但風險仍然存在。