警惕確診新增 中國新報新冠病毒疫情

中國國家衛生健康委員會今天通報，中國各地昨天新增新冠病毒確診99例，其中97例為境外移入，2例本土病例來自黑龍江。這次通報的新增病例數是近來較多的一次。

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據中央社今天報道說，新冠肺炎中國新增99人確診，其中97例境外移入。

據中國國家衛健委官網，11日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例99例，其中97例為境外輸入病例，2例為本土病例（黑龍江2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例49例，均為境外輸入病例（上海43例，黑龍江3例，內蒙古2例，吉林1例）。

當日新增治癒出院病例50例，解除醫學觀察的密切接觸者1534人，重症病例減少2例。

境外輸入現有確診病例799例（含重症病例36例），現有疑似病例82例。累計確診病例1280例，累計治癒出院病例481例，無死亡病例。

截至11日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1138例（其中重症病例139例），累計治癒出院病例7萬7575例，累計死亡病例3339例，累計報告確診病例8萬2052例，現有疑似病例82例。累計追蹤到密切接觸者71萬8881人，尚在醫學觀察的密切接觸者9722人。

就疫情重災區湖北報告無新增確診病例，新增治癒出院病例17例（武漢17例），無新增死亡病例，現有確診病例303例（武漢302例），其中重症病例93例（武漢92例）。累計治癒出院病例6萬4281例（武漢4萬7129例），累計死亡病例3219例（武漢2577例），累計確診病例6萬7803例（武漢5萬零8例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

此外，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無癥狀感染者63例，其中境外輸入無癥狀感染者12例；當日轉為確診病例14例（境外輸入14例）；當日解除醫學觀察55例（境外輸入4例）。尚在醫學觀察無癥狀感染者1086例（境外輸入332例）。

中央社說，中國國家衛健委這次通報的新增病例數是近來較多的一次，4月以來，每日新增報告病例從30到63例不等。