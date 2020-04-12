遼寧號浩蕩出動 據指終可獨霸太平洋 有網喊台灣危險了

4月11日，日本防衛省統合幕僚監部發布消息，稱中國遼寧艦航母編隊於4月10日穿越第一島鏈南下西太平洋。相比遼寧艦以戰備姿態穿越第一島鏈，美國在太平洋海域暫無航母可用。稍早前，因新冠肺炎疫情（COVID-19）影響，美軍“尼米茲”、“羅斯福”、“列根”、“卡爾·文森”四艘航母均出現確診病例，被迫停止戰備巡航。香港媒體說，至少可以說明，遼寧艦航母未出現新冠肺炎病例。

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據香港01今天報道稱，遼寧艦航母編隊大舉前出西太，美軍“望洋興嘆”。根據日本方面拍攝的照片，除航母遼寧艦（16）外，編隊還有2艘054A型導彈護衛艦棗莊艦（542）、日照艦（598），2艘052D型導彈驅逐艦西寧艦（117）、貴陽艦（119），以及1艘901型綜合補給艦呼倫湖艦（965）。其中，照片顯示，遼寧艦上出現1架殲-15艦載機和3架直-18系列直升機。

據公開資料，遼寧艦自2012年服役以來，已有過穿越第一島鏈赴大洋深處演練的經歷。2016年12月24日，遼寧艦編隊共8艘赴西太平洋演練。2019年6月，遼寧艦編隊赴西太平洋演練，最遠處直抵關島，後進入南海。

該報道稱，相比遼寧艦以戰備姿態穿越第一島鏈，美國在太平洋海域暫無航母可用。稍早前，因新冠肺炎疫情影響，美軍“尼米茲”、“羅斯福”、“里根”、“卡爾·文森”四艘航母均出現確診病例，被迫停止戰備巡航。

報道說，此時，遼寧艦編隊赴西太平洋將成為唯一一個航母戰鬥群，這對台灣來說，顯然不是什麼好事。因為就在美軍航母趴窩這一當口，中國輿論出現不少此時是武統台灣最佳時機的聲音。對於這一說法，美國方面表現得十足警惕，中國內部則亦有聲音認為此時武統台灣，實在不妥。

香港01說，目前，根據日本方面的說法，遼寧艦編隊已經穿越第一島鏈，未來的行動尚不可知，值得觀察。但這一行動至少可以說明，遼寧艦航母未出現新冠肺炎病例。