鍾南山指中國疫情數據沒有造假

針對一些國家認為中國數據作假，中國工程院院士鍾南山今日（12日）反駁說，若是假的就無法復工，但這個做不了假。另外，他也指，復工復產的路要堅持往前走，不要因有個別感染，就走回頭路，否則經濟會受很大的影響。

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據聯合早報今天引述中國官方媒體消息說，鍾南山稱疫情數字做不了假，不該因個別感染走回頭路。

報道稱，針對一些國家認為中國數據作假，中國工程院院士鍾南山今日（12日）反駁說，若是假的就無法復工，但這個做不了假。另外，他也指，復工復產的路要堅持往前走，不要因有個別感染，就走回頭路，否則經濟會受很大的影響。

該報引據《廣州日報》消息，廣州市人民政府今日舉辦新聞發布會，鍾南山在會上指出，許多國家之前對中國有很多看法，甚至認為其通報的情況是假的。對此，他說：“如果是假的，那其實我們開不了工，這個做不了假，越往後越看到事實。”

報道稱，隨着廣州市復工復產，鍾南山強調，要堅持往前走，出現感染馬上隔離，就不會繼續傳染或暴發。“不一定（感染病例）非要清零，把感染可能降到最低，那就行了。”據鍾南山也說，若出現有個別感染，“不要覺得很不得了”。他認為，整個社會進程還是要往前走，不要因為害怕有個別傳染就走回頭路，不然民眾的生活以及國家的經濟會受到很大的影響。

該報道稱，不過，鍾南山也警惕，復工復產會導致傳染、接觸的機會更高，帶來更大的危險。他強調，要搞好防控，才能正常復工復產，“沒有搞好防控，不但不能復產，反而有可能停產。”