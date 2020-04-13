中國導演陳家坪拍攝許志永紀錄片被控煽動顛覆

中國公民運動家、法律學者許志永2月因呼籲中共總書記習近平“讓位”被捕後，而拍攝許志永紀錄片的中國導演陳家坪傳出3月初在北京被控“煽動顛覆國家政權”，遭指定居所監視居住。

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據中央社今天報道說，拍攝許志永紀錄片，中國導演陳家坪被控煽動顛覆。消息說，中國導演陳家坪傳出3月初在北京被控“煽動顛覆國家政權”，遭指定居所監視居住。關注中國維權人士的臉書（Facebook）專頁“南方傻瓜關注群”今天公布上述訊息，並指陳家坪被拘至今已39天，一直未能見到律師和家人。而在紀錄片尚未公開下，拍攝的素材卻已被查抄一空。

該報道說，南方傻瓜關注群並轉發了陳家坪妻子的信件，指她一個月多月來一直配合海淀公安要求封口、寫信勸說丈夫妥協，卻連探視都無法如願。因此，她決定在4月12日陳家坪50歲生日當天打破沉默，以公開信形式告知外界丈夫的情況。

信件顯示，陳妻曾在4月6日草擬信件，向海淀警方說明對“煽動顛覆國家政權罪”的疑義、丈夫拍攝許志永紀錄片的出發點，以及作為一個藝術家有自由表達的權利等，並強調只要許志永一天未被剝奪政治權利，任何拍攝他的行為就不能被冠以罪名。信件也提到，這部紀錄片並沒有在社會上擴散，並沒有造成任何影響，拍攝素材也已被查抄一空。但當前得到的資訊卻是，有關部門擔憂陳家坪今後可能會繼續“犯錯誤”。

據信件強調，“豈有文章傾社稷，從來佞幸覆乾坤”。國家不會因為一部藝術作品而被顛覆，人民也不會因為一部從未面世的紀錄片而受到煽動。一個自由民主的國家，任何機構不會限制藝術家的創作；一個和諧的法治社會，完全能夠聽取批評的聲音。

報道稱，陳妻並在信中表示，相信司法機關最終會以公平、公正、公開的方式，撤銷對丈夫“涉嫌煽動顛覆國家政權”的指控,，還他人身自由和創作自由，還一個公民，行使基本權利的空間。她並對陳家坪寫道：“而你所要做的，擺事實，講道理，足矣。時間不是講清楚事實的必要條件，還原事實與真相，在於一個人、 一個機構、一個組織背後的邏輯”。

流亡中的許志永2月中因呼籲習近平“讓位”被捕，受到外界關切。外媒3月初報導，許志永已被“指定居所監視居住”，不但半年無法接觸外界，且面臨最高15年的重刑。

中央社說，陳家坪為中國詩人和紀錄片導演，1970年4月12日生於重慶，現居北京。曾為北大線上新青年網站學術頻道中國學術城主編，中國學術論壇網創辦人。他在2003年拍攝紀錄片“外來人口”，於2010年受許志永邀請拍攝教育平權紀錄片“快樂的哆嗦”講述隨遷子女家長教育公平維權，一共跟拍了4年多。許志永等新公民運動參與者之後被抓捕，陳家坪又於2014年與導演艾曉明一同拍攝了紀錄片“新公民案審判”。

據該報道指出，獨立中文作家筆會今天則發布聲明表示，陳家坪是筆會理事，希望中國警方能夠對外公布這件事的原因，以及公告他是否被拘捕及為何逾期羈押。