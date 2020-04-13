中國抗疫也打貪 官方稱今年首虎落馬了 隔夜前還坐主席台

據中共中央紀委國家監委官網12日通報，福建省委常委、副省長張志南涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。他是今年首位被查落馬的省級領導幹部。消息未提落馬與涉案金額細節。

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據中央社今天報道，中國今年落馬首虎，福建省副省長張志南被查。消息說，中共中央紀委國家監委官網昨晚通報，福建省委常委、副省長張志南涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。他是今年首位被查落馬的省級領導幹部。張志南落馬相當倉卒，他11日還公開出席福建省推進重大專案建設的工作視訊會議；12日晚間7時15分，中紀委監委官網通報他被查。

報道引據陸媒綜合消息，張志南擔任副省長已超過12年，2011年11月升任省委常委、常務副省長，在福建省政府領導排名第2，分管負責發展改革、科技、財政、生態環境、交通運輸、應急管理、統計、醫保、數位福建建設等工作。張志南今年60歲，福建龍岩人，是標準的“本土派”官員，21歲從龍岩縣參加工作，一路陞官至現職已原地踏步8年有餘。

報道稱，新京報報導，張志南還是一名作家，筆名藍智，2005年加入中國作協，著有長篇小說“農民知己鄧子恢”（合作），隨筆集“那路那人”、“就戀這把土”、“熱情與理性”等。他曾在文章中提到“做人與做官”，並寫道：“一個人做官的時間是有限的，做人則是一輩子的事。領導幹部身在官位一天，就有講究官品，而官品恰恰來自人品。”

中央社說，張志南是中共18大以後第3位落馬的福建省級領導幹部，另外兩人是2015年3月落馬的福建副省長徐鋼，2015年10月落馬的福建省長蘇樹林。