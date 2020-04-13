中國抗疫新難題 網曝廣州麥當勞拒非裔入店 非洲不滿發酵引關注

非洲多國旅居中國廣州的僑民反映，因新冠肺炎疫情遭到歧視待遇。中國外交部今天雖聲稱歧視零容忍，但一段在微博廣傳不準黑人進入速食店的影片，顯示非洲人在中國遭到歧視並非空穴來風。隨着中國新增新冠病毒確診人數呈上升趨勢，其中大部分是境外輸入病例。出於對境外輸入引發新一輪感染的擔憂，中國努力遏制新病例輸入國內，仇外情緒也日益增長。紐約時報今天引據報道指，最嚴重的情況出現在廣州。

廣告 繼續瀏覽後續

據紐約時報今天報道稱，中國境外輸入病例增加，對非裔人士歧視引發擔憂。

據中國衛健委，周日中國大陸新增確診病例108例，其中98例為境外輸入病例，10例本土病例來自黑龍江（七例）和廣東（三例）；新增死亡病例兩例，均來自湖北；新增無癥狀感染者61例。目前中國累計報告確診病例82160例，3341人死亡。官方數據顯示，中國新增新冠病毒確診人數呈上升趨勢，其中大部分是境外輸入病例。出於對境外輸入引發新一輪感染的擔憂，中國已禁止幾乎所有外國人進入中國，並大幅減少了國際航班的數量，甚至使中國公民回國也變得異常困難。而隨着中國努力遏制新病例輸入國內，仇外情緒也日益增長。據報道，最嚴重的情況出現在廣州。

報道稱，生活在廣州的非洲商人和學生表示，他們面臨著廣泛的種族歧視，包括被趕出公寓、被迫露宿街頭等情況。此前，經常光顧廣州一家餐廳的五名尼日利亞人的新冠病毒檢測呈陽性。

非洲各國政府對廣州出現歧視與虐待非洲人的行為發出抗議。加納外交部長雪莉·阿約科·博奇韋召見了中國駐加納大使，要求北京嚴肅對待她所稱的“對加納人和其他非洲國家公民的非人道待遇”。周六，非洲聯盟委員會主席穆薩·法基·穆罕默德與中國駐非盟大使會晤，表達了他對生活在廣州非洲人士的關注。

該報稱，美國國務院還警告遊客，廣州當局正在針對非裔人士進行強制病毒檢測和隔離檢疫。美國建議，非裔美國人和任何認為他們可能因為與非洲人接觸而受到檢視的人，應避免前往廣州。

據中央社今天報道說，黑人遭速食店禁入，在中國受歧視非空穴來風。非洲多國旅居中國廣州的僑民反映，因新冠肺炎疫情遭到歧視待遇。

中國外交部今天雖聲稱歧視零容忍，但一段在微博廣傳不準黑人進入速食店的影片，顯示非洲人在中國遭到歧視並非空穴來風。

廣州市近日境外移入疫情升高，頻傳非裔人士在當地遭到警察及民眾的歧視對待，已引發非洲多國抗議的外交風波。據暱稱“假裝在B612”的中國網友在微博公布的影片，疑似廣州市的某家麥當勞，發布不允許黑人光臨的通知。

該報道說，麥當勞中國公司事後在影片下方回復說：“親愛的博主，麥當勞獲悉後立即展開調查。對這家餐廳給顧客造成困擾與不安，我們深感抱歉。該餐廳被責令立即停止相關操作”。據回復指出，麥當勞中國“堅決反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行零容忍。為進一步加強教育，該餐廳已於4月12日下午停業半天並進行相關培訓，防止此類事件再次發生”。

消息報道以及麥當勞回覆均沒有確指涉事麥當勞所在街區。