中國疫情 境外移入與無癥狀憂增
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中國官方今天公報全國新增新冠肺炎確診病例108例，其中98例為境外輸入病例，10例為本土病例（黑龍江7例，廣東3例）；新增死亡病例2例（湖北2例）；新增疑似病例6例，均為境外輸入病例（黑龍江4例，上海2例）。
據路透社今天報道稱，4月12日中國新增確診108例其中98例境外輸入，新增無癥狀61例。
根據中國國家衛生健康委員周一公告，4月12日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例108例，其中98例為境外輸入病例，10例為本土病例（黑龍江7例，廣東3例）；新增死亡病例2例（湖北2例）；新增疑似病例6例，均為境外輸入病例（黑龍江4例，上海2例）。
當日新增無癥狀感染者61例，其中境外輸入無癥狀感染者12例；當日轉為確診病例28例（境外輸入28例）；當日解除醫學觀察55例（境外輸入9例）；尚在醫學觀察無癥狀感染者1,064例（境外輸入307例）。
當日新增治癒出院病例88例，解除醫學觀察的密切接觸者1,092人，重症病例減少18例。
該報道說，境外輸入現有確診病例867例（含重症病例38例），現有疑似病例72例。累計確診病例1,378例，累計治癒出院病例511例，無死亡病例。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例57例（武漢57例），新增死亡病例2例（武漢2例），現有確診病例244例（武漢243例），其中重症病例75例（武漢74例）。累計治癒出院病例64,338例（武漢47,186例），累計死亡病例3,221例（武漢2,579例），累計確診病例67,803例（武漢50,008例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
報道指香港特別行政區1,004例（出院360例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院13例）。