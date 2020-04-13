中國發文嚴審論文國際發表 或引新批評

朝鮮日報今天說，據悉，中國為捏造“新冠記錄”開始審查大學論文。近日，中國科學家新冠病毒臨床研究和論文的發表改為“政府許可制”，發表時間也由政府來決定。13日，美國CNN報道稱：“中國作為造成10萬人死亡的傳染病發源地，開始捏造與新冠疫情有關的記錄。”

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據朝鮮日報今天指，中國為捏造新冠歷史開始審查論文。本月以來，中國主要大學和研究機構發布公告稱：“將嚴格管理與新冠病毒有關的論文。”武漢大學人民醫院6日發布通知稱：“關於新冠病毒溯源的學術論文，待國家科技術部審核通過後才能發表。”

該報道稱，中國科學技術部對臨床研究也做出了限制。根據3日發布的通知稱：“需在研究開始三天內上報研究事實。”

隨着論文審查的開始，中國醫療界和科學界無法發布最新研究成果，正蒙受巨大損失。

報道指中國正式開始對論文進行審查的原因或為政府發表和科學家主張背道而馳。

該報道引據分析認為，中國致力於洗白記錄的目的是在新冠疫情平息後，在國際社會佔據有利的地位。中國CCTV等官媒已經整理報道了中國的新冠肺炎應對日記，宣傳“防疫成功”。對此，倫敦大學東方及亞洲研究學院（SOAS）下屬的中國研究所教授向《衛報》表示：“在新冠疫情中，相較於公共衛生和經濟方面的負面影響，中國政府更執着於對記錄的審查。”

報道說，美國有輿論表示應該對中國積極偽造新冠歷史的行為採取應對措施。當地時間3日，前白宮國家安全委員會（NSC）顧問約翰·博爾頓在推特上發文譴責稱：“應該撰寫《有關中國共產主義的綜合情報報告》”，“中國針對新冠病毒捏造的謊言和隱瞞行徑正令美國和全世界面臨威脅。”