再提習近平寫條子力挺 中國戰狼外交發言 港媒撰指不利北京國際形象

中國外交部發言體繫於疫情期間措辭尖銳辛辣，頻頻惹議，被外界視為“戰狼外交”。港媒近日援引新加坡學者分析，這種戰狼式外交雖有利於某些人的仕途，卻不利於中國整體國際形象。報道引述路透社3月30日曾指，有兩名中國外交官證實，習近平去年曾親筆下條子，要求外交官面對中美關係惡化等國際挑戰，必須立場強硬展現“鬥爭精神”（fighting spirit）。因此，中國外交部當前“鷹派”當道。

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據中央社今天報道稱，中國戰狼外交發言頻惹議，分析指不利國際形象。消息指中國外交部發言體繫於疫情期間措辭尖銳辛辣，頻頻惹議。中國外交部新聞司司長兼發言人華春瑩近期也與美國國務院發言人歐塔加斯對病毒起源、中國隱瞞疫情等，在推特大打口水戰。

報道稱，路透社3月30日曾指，有兩名中國外交官證實，習近平去年曾親筆下條子，要求外交官面對中美關係惡化等國際挑戰，必須立場強硬展現“鬥爭精神”（fighting spirit）。因此，中國外交部當前“鷹派”當道。

香港英文報刊“南華早報”4月12日引述新加坡東南亞研究所（Institute of Southeast Asian Studies）訪問學者龐中英表示“戰狼外交無助於中國發展自身的國家利益，或是與世界各國交誼”。據他分析，那些從自由世界體系中受益的個人和職業外交官，正試圖瓦解中國外交體系，“令人失望，這對現有的多邊架構和中國的全球形象都是莫大打擊”。

中央社說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球，美中一度爆發病毒起源之爭。中國外交部發言人趙立堅甚至在推特（Twitter）發文質疑，病毒是美軍帶原輸入中國境內。儘管他的同僚耿爽事後強調，此事必須回歸科學根據，但已經無法遏止中國網友民粹反應，掀起美中網絡論戰。

該報道說，中國外交部新聞司司長兼發言人華春瑩近期也與美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）對病毒起源、中國隱瞞疫情等爭議，在推特上大打口水戰。歐塔加斯4月7日再度呼籲中國透明公開疫情資訊，也應允許中國人民擁有言論自由；華春瑩則反稱，隨時歡迎到中國，與任何街頭人士交談，享受自由。沒想到，此事引發美國共和黨籍聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）連發9篇推文，點名希望到中國與8位異議人士聊天，享受“中國自由”。

該報道稱，卡爾點名的8人包括被北京封口的吹哨人女醫師艾芬，以及目前下落不明的公民記者陳秋實與方斌等。等不到華春瑩的回應，卡爾再發推文並標註華春瑩，詢問“妳的邀請還算數嗎？還是像其他在中國的事件一般，突然消失不見了？”

中央社說，截至該稿發稿，華春瑩並未回應。