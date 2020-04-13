台灣擬捐口罩星國總理夫人臉書留言「呃」引論戰台灣急滅火

台灣外交部日前宣布，將捐贈100萬個口罩給新南向政策的部分國家，包括新加坡。但新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）11日在臉書上分享這篇新聞時，寫下了一個字的評論「呃……」（Errrr ....），似乎顯得有意見，或不以為然，引發台星網友在網絡上論戰。事發後台灣外交部強調，兩國間雙邊政策將持續以政府發言為主，不會受任何個人發言影響。

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疫情爆發之初，何晶曾透過臉書發文指出，一間新加坡公司（ST Engg，新科工程）原在台灣有兩條口罩生產線，用以生產醫療口罩及兒童口罩，但因「台灣禁止口罩出口，該公司因此把兩條生產線移回新加坡，預計三月投入生產」。如今台灣宣布要援贈新加坡口罩，外界推測，何晶因此做出「呃」這樣的評語。

何晶曾在富比士雜誌公布的2018年「全球百大最具權勢女性排行榜」上列為第17名，曾擔任新加坡口罩廠新科工程執行長，公司背後最大股東是新加坡政府全資擁有的「淡馬錫控股」。

她這一個字的評論發出後，台灣有網友留言說「不喜歡直說，我們可以轉送其他有需要的國家」；還有台灣網友說，「身為第一夫人卻發表這樣的言論，非常無禮。」但也有新加坡網友反擊說，「當他們緊急需要口罩，台灣禁止口罩出口，新加坡只好把自己在台灣的生產線移回國，現在台灣決定捐贈新加坡口罩？謝謝，不必了」；更有新加坡網友留言說「當全球急需口罩時禁止出口，現在又要捐贈，是政治操作吧？」

事發後，台灣外交部證實，新加坡政府為因應防疫需求，也為因應台灣的口罩出口禁令，曾將設在台灣的兩條口罩生產線移回新加坡生產；台灣廠商也持續遠距指導、協助運轉。

台灣外交部更緊急滅火表示，台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼；兩國政府間，將基於長久情誼，持續深化關係，而兩國間的雙邊政策，也將持續以政府發言為主，不會受到任何個人發言影響。

總計何晶這篇發文，引來超過一萬八千則留言激辯，何晶（或者她的臉書小編）連發200多篇貼文「洗版」後，12日中午終於修改原來的「Errrr...」貼文，向台灣表示謝意。不過，何晶也說了一句「至於錯誤？也原諒了啦」，是否意有所指，不得而知。

何晶更新臉書貼文後，台灣外交部再度表示，新加坡總理夫人已經更新臉書貼文，對此不再評論。重申台星關係長遠深厚，不論政府或民間的關係都相當密切，兩國政府也極為珍惜此特殊的友誼。兩國政府間將基於長久情誼，持續深化關係。外交部也呼籲國人，珍惜台星兩國得來不易的情誼。

台灣媒體評論指出，網友愛國情操固不後人，但也常因事情緣由輕重分不清，憑情緒在網絡上肆意發揮，非但不能成為外交助力，反而常造成外交困擾，讓外交單位有苦難言。呼籲台灣網民，想向國際證明「台灣能幫忙」，網友就先別幫倒忙。