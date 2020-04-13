廣州危機發酵 中外交部急撫非洲使節

針對非裔人士在廣州遭歧視，中國外交部長助理陳曉東今天會見非洲20餘國使節。他說，廣東正不斷採取改進措施，依無差別原則落實防疫；希望使節們從抗疫大局出發，準確理解中方政策舉措。陳曉東提及，也希望非洲國家政府採取必要舉措，保障在非洲中方人員和機構的安全及合法權益。

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據中央社今天報道，中國會見非洲使節：盼準確理解中方防疫措施。中國外交部長助理陳曉東今天在北京中國外交部會見這些非洲國家使節，陳曉東並說，廣東即日起陸續解除，對確診患者和密切接觸者（含疑似患者）以外非洲人員的健康管理。

陳曉東說，中國為抗擊疫情採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，取得了疫情防控的重要階段性成效，也為此付出巨大代價。當前國際疫情持續蔓延，中國防範疫情輸入壓力不斷加大，“廣東作為中國開放大省面臨的境外輸入風險，尤其突出”。

該報道引述中國新華社消息指陳曉東表示，只有把疫情防控網紮得更密更牢，堵住所有可能導致疫情反彈的漏洞，才能維護來之不易的疫情防控成果。這樣做“不僅是對中國人負責，也是對包括非洲人在內的所有在粵外國人負責”。

陳曉東提到，中方對一些非洲使節反映的“廣州等地疫情防控涉及非洲人處境”高度重視，廣東方面正“不斷採取改進措施，依照無差別對待原則落實各項健康管理，按照有關防疫流程，從即日起陸續解除對除確診患者和密切接觸者（含疑似患者）外的非洲人員的健康管理”，並與非洲國家駐廣州總領事館建立有效溝通機制。

他說，中國政府對所有境內外國人一視同仁，這是中方的一貫政策和立場。“非洲朋友在中國一定會得到公平、公正、友好的對待。外交部將繼續同廣東密切對接，積極回應非方合理關切和正當訴求”。

據中國官方消息，但陳曉東強調，同時希望使節們“從中非友好及當前中國及國際抗疫大局出發，準確理解中方政策舉措”，向本國客觀全面講清真相，推動本國政府和民眾全面理性看待此事。

陳曉東說，也希望非洲國家政府採取必要舉措，保障在非洲中方人員和機構的安全及合法權益。

中央社引述中國官方消息說，與會使節“讚賞中方通報廣東方面已經並即將採取的措施”，包括建立與非洲國家駐廣州總領館對話溝通機制等，將會立即、全面、如實向本國政府報告，同時向其在粵僑民通報，希望這些舉措得到及時有效落實。並願配合中方督促指導本國僑民“遵守中方法律，配合中方做好疫情防控”。

中國官方消息還提到，使節表示“任何外部勢力，無論出於什麼企圖，採取什麼手段，都無法阻擋非中友好關係發展”。