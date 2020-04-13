廣州非裔外交風波發酵 網上轟大使辱國 官方連夜斥美挑撥並稱非洲好兄弟

尼日利亞眾議員阿拉比11日在推特上傳格巴賈比亞米拉約見中國大使周平劍的影片，影片顯示，周平劍在會面時曾起身彎腰低頭觀看擺在茶幾上的一支手機。事後，周平劍被指在會中鞠躬道歉的截圖於網絡熱傳，一度遭許多大陸網友指責有損國格。針對美國指控中非夥伴關係空洞，中國外交部發言人趙立堅下午在記者會回應稱，美方妄言聳聽，企圖藉機挑撥中非友好關係不可能得逞，中國不會對非洲兄弟搞歧視。

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據中央社今天報道說，中國駐尼日利亞使館否認大使為歧視非裔鞠躬道歉。據中國駐尼日利亞大使館官網昨天發表聲明，否認大使周平劍日前應約與尼日利亞眾議院議長格巴賈比亞米拉（Femi Gbajabimila）會面時，曾起身鞠躬道歉。

中國廣州市近日境外移入疫情升高，頻傳非裔人士在當地遭到警察及民眾的歧視對待，已引發非洲多國抗議的外交風波。

尼日利亞眾議員阿拉比（Oloye Akin Alabi）11日在推特上傳格巴賈比亞米拉約見周平劍的影片，並稱議長先生向中國大使宣讀了暴力行為，強調“我們不會容忍在中國對尼國人民的虐待！”

影片顯示，周平劍在會面時曾起身彎腰低頭觀看擺在茶幾上的一支手機。事後，周平劍被指在會中鞠躬道歉的截圖於網絡熱傳，一度遭許多中國大陸網友指責有損國格。

為此，中國駐尼日利亞大使館官網12日發表聲明稱，4月10日，周平劍應約會見巴賈比亞米拉時，觀看對方提供的所謂奈國公民“在中國廣州遭不當對待”手機影片並即明確指出，影片里“中方防疫人員行為正當，並無不妥”。

聲明強調，疫情期間為保持社交距離，對方將播放影片的手機平放在茶幾上。“對此次會見場景的其他解讀均不符合事實”。

據聲明並稱，周平劍強調，中國政府對所有外國在大陸人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。疫情防控需要中國公民和外國在大陸人員的共同理解、支持與配合，在陸外國人應嚴格遵守當地防疫規定。中奈關係友好，館方願就此與奈國保持溝通。

據中央社說，針對美國指控中非夥伴關係空洞，中國外交部發言人趙立堅下午在記者會回應稱，美方妄言聳聽，企圖藉機挑撥中非友好關係不可能得逞，中國不會對非洲兄弟搞歧視。

趙立堅並說，針對近期非方的反映及關切，廣東方面已經進行梳理排查，並採取了一系列新的舉措。相信經過中非雙方共同努力，事情將得到妥善的解決。

該報道稱，美國國務院發言人11日說，在彼此應該互助走出疫情困局之際，中國官員卻忙着驅逐非洲學生，讓他們流落街頭沒東西可吃，沒地方可住，“不禁讓人想到中非夥伴關係其實有多麼空洞”。

包括尼日利亞、尼日等多個非洲國家旅居中國廣東省的僑民聲稱，因武漢肺炎疫情遭到歧視待遇，中國外交部昨天深夜發表聲明稱，中方零容忍歧視言行，“中非是好朋友、好夥伴、好兄弟”。

廣州市近日境外移入疫情升高，頻傳非裔人士在當地遭到警察及民眾的歧視對待，已引發非洲多國抗議的外交風波。

報道稱，中國外交部官網12日深夜刊出發言人趙立堅談話稱，“中非是好朋友、好夥伴、好兄弟”，並稱中非友誼是過去幾十年來，雙方在爭取國家獨立和民族解放、致力於發展經濟和改善民生的進程中結下的，歷經風雨考驗，是中非人民共同的寶貴財富。