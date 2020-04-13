日本首相用音樂視頻呼籲“宅”在家裡 獲35萬點贊

日本首相安倍晉三12日在推特上發布了配有歌手和歌曲作者星野源樂曲的視頻和自己在家中的視頻，呼籲為防止新冠疫情蔓延應該避免外出。推文寫道“不能見朋友，也不能一起喝酒，但是就是靠大家這樣的行動，會切實地救助許多生命，同時這個瞬間，也和減輕在嚴酷的醫療現場奮鬥著的醫療工作者的負擔聯繫在一起，對於每個人的合作，我衷心地感謝。”

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安倍發布的視頻中畫面分為兩部分，左側為星野彈吉他演唱歌曲《在家跳舞吧》的畫面，另一側為安倍或讀書或與愛犬玩耍等生活場景。

對於這個推特的內容，讀者和日本各界褒貶不一，有贊成的聲音，也有許多人提出嚴厲的批評。

日本官房長官菅義偉在13日的記者會上表示：這個視頻的點贊超過了35萬，創最高紀錄。

在談到關於在推特上發布這樣視頻的目的時，菅義偉指出：伴隨着緊急事態宣言的發布，我們以減少人與人的接觸為目標，最低70%，儘可能達到80%，因此呼籲對外出進行自我剋制。這也正像總理所寫的那樣，與減輕醫療現場的負擔也聯繫在一起。從這樣的觀點出發，總理與星野源先生在社交網絡媒體（SNS）上公開發表的《在家跳舞吧》的歌曲共鳴，因此發出了如此的信息，最近以20多歲的年輕人為中心的感染者增加，因此在這裡考慮到要向年輕人訴說避免外出這一主旨時，用社交網絡媒體（SNS）發出信息極為有效。