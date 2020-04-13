法國新冠疫情似乎出現緩解

新冠疫情繼續在世界各地蔓延，歐美等國家的一天死亡人數出現減少，顯示採取的嚴格限足措施似乎出現成效。

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在中國爆發新冠疫情以來已經在世界上造至少11萬2千5百多人死亡，目前世界各國的每周死亡人數還在繼續增長。

美國已經有2萬2千多人死亡，歐洲以75萬死亡人數總計成為受新冠疫情摧殘最嚴重的地區。在其他國家新冠疫情同樣肆虐，如厄瓜多爾首都醫院擠滿需要救治的新冠病人，當地的火葬場也開足了馬力。

法新社指出新冠疫情繼續在世界各地蔓延，但是最近幾天在法國，意大利和美國的一天死亡人數出現減少趨勢，意大利周日以一天死亡人數431人成為三個多星期以來最低的一天。

法國也出現持續4天的死亡人數略微下降趨勢，為310例。

同樣在美國新冠疫情似乎已經到達巔峰，持續二天出現下降趨勢，最新一天的死亡人數為1514例。

美國傳染病專家、白宮冠狀病毒特別工作組成員安東尼·福西表示美國被感染新冠病毒患病者開始減少，他保守樂觀估計美國應該能夠從5月份開始逐漸恢復工作。

但是西班牙新冠死亡人數在 持續三天出現下降趨勢後周日出現反彈，而周一西班牙人開始復工，西班牙政府向復工者發放1千萬個口罩，以便減少在使用公交運輸時候感染。

中國在疫情基本得到控制後周日也出現反彈，中國政府宣布有97個 ‘’輸入型’’ 新冠病例，這是在三月初疫情受到控制以來的首次明顯回升。

世界各國推出的應對新冠病毒的封鎖措施影響眾人的日常生活和經濟生產。

此前世衛組織警告如果過早解除對新冠病毒封鎖措施，可能會引發疫情的’’致命復燃’’。