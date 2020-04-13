法媒：疫情危機顯示北京在聯合國安插棋子運作有效

法國《觀點》周刊4月11日刊出阿爾菲（Armin Arefi）的文章, 介紹北京如何操縱世衛組織總幹事隱瞞武漢疫情及安插中共官員出任聯合國多個專門組織的總幹事。

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這個報道說，1月29日，當全世界意識到武漢疫情大規模爆發之時，剛從北京返回的世衛總幹事譚德塞表示，全世界要向中國表示感謝和尊敬。這位傳染病專家讚揚北京六天前採取的嚴厲隔離措施有效，並宣稱中國以最快速度確定了病原體並公佈於眾。

此時距武漢2019年11月17日首發病例已兩個多月。距離中國官方說的12月8日在武漢首發病例也過去了一個多月。

世衛組織在北京壓力下將台灣排除在外，但戰鬥在抗疫前沿的台灣在2019年12月31日就與世衛組織聯繫，提醒武漢肺炎可能“人際傳播”。這個信息，世衛組織沒有與成員國分享，一直到3個星期後的1月20日，世衛組織總幹事才宣布確認“人傳人”。

埃塞俄比亞前外長的譚德塞，2017年夏天，在北京支持下，當上世界衛生組織總幹事，接替陳馮富珍。

巴黎蒙田研究所東亞關係專家戈德蒙指出，在這場危機中，世衛組織總幹事一直維護中國的利益。與其他國家相反，他從未批評過北京，也絲毫沒有質疑過中國官方數據。他的某些言論是不可接受的 。比如，1月14日，他不顧越來越多的人際傳染案例，仍然按照中國官方口徑說，沒有證據證明人傳人。而且譚德塞一直拖到3月11日才宣布世界大流行，這個拖延導致一些國家應對疫情的準備滯後。

一名西方外交官表示，儘管當時很多專家指出，世衛總幹事說的與當地情況不符，但中國明顯向世衛組織施加壓力，要求不要發布不符合中國利益的聲明。

除了譚德塞之外，法國觀點周刊還說，在聯合國15個專門機構當中，有四個機構的領導崗位被北京取得：糧農組織(FAO), 工業發展組織(Onudi), 聯合國國際電信聯盟(UIT) ，國際民航組織(ICAO)。特別是聯合國糧農組織總幹事一職，北京被傳花了大價錢才得到。據去年卸任的法國前駐北京大使Jean-Maurice Ripert透露：北京為了讓中國農業部副部長戰勝能力更強的法國候選人，付出的代價要比法國多的沒邊兒。