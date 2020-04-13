美委員九問華春瑩自由何在欲見9人皆無影華續懟美國

中國外交部發言人華春瑩日前在推特發帖，響應美國國務院發言人的說法指，歡迎到中國與街頭任何人士交談，享受自由；言論在網上引起爭議，美國聯邦通訊委員會委員卡爾亦在推特回應，要求見武漢疫情發哨人艾芬醫生以至因談論疫情而失聯失言等九名中國公民，惟華春瑩事隔三天，仍未回應，只是另再發文，暗中揶揄美國成為感染和死於武漢肺炎最多人的國家，在強調中國已控制疫情後說，「來吧，美國要健康啊！」(Come on and stay strong the US！)

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共和黨籍的卡爾在美國時間10日在其個人推特上針對華春瑩的說法連發九帖，他在第一條推文說，「太好了，我想跟艾芬醫生聊聊，她在武漢中央醫院服務，並嘗試就(武漢肺炎)病毒發警。你能解除她被消失（un-disappear）的狀況，好讓我們談談嗎？」

接着，卡爾陸續點名要見博客陳秋實和方斌、公民記者李澤華；最近獲證實被查的紅二代任志強、烈士李文亮醫生(記者按：李已故)、法學教授許章潤、許志永及武漢協和醫院的謝琳卡等因曝光和評論武漢疫情而失聯或失言人士，並在每一帖文都問一次：「你能解除他被消失（un-disappear）的狀況，好讓我們談談嗎？」卡爾最後發帖，詰問華春瑩：「你的邀請還算數嗎？還是像其他在中國的東西一樣，突然消失不見了？」卡爾的推文廣被轉發和「讚賞」，每條推文都有八、九千個「讚賞」，但回應則每條只有雙位數。

在卡爾發推後接下來的三天，華春瑩對此完全不作回應。不過，反而有網民代答，有人以英文稱，艾芬醫生已澄清，指她失蹤是誤傳，可在微博上與她談；又有人用中文回話，說艾芬醫生要為病人服務，沒空和美國政客廢話。卡爾則於12日暗喻回應者是「中國五毛」地說：「感謝共產政權撥出部分宣傳經費(作出回應)。我祝願艾芬醫生安全，希望她早日被釋放。」

華春瑩：中國已控制疫情美國快點

相反，華春瑩在卡爾發出暗喻的同日，亦是美國成為最多人感染和死於武漢肺炎的時候，在其推特上連發三個推文，暗中揶揄美國的抗疫和抗疫工作。她以「新型冠狀病毒」為標誌指出，中國以公開、透明和負責任的態度回應，並在兩個月內控制了疫情。她續稱，美國在1月初已接獲通知，美國專家亦於當月月底訪華，並在2月2日起對華封關，「可惜，兩個月過去了，美國成了最多人感染和死亡的地方」。

她最後說，中國有14億人，國土面積960萬平方米，仍能控制疫情，「美國加油，要健康啊！」(China with 1.4 billion population…… has contained the epidemic. Come on and stay strong the US!)美國至今有超過55萬人染疫，二萬二千多人死亡，是全球感染和死亡人數最多的國家。

這三條推文各有三百至五百條回應，數百次轉發和三千至四千個「讚賞」，其讚賞數字雖比卡爾的帖文少一半，但回應者則較多，且多是讚揚華春瑩夠硬氣、「牛逼」，以及中國人團結，直指美國行政不行，以致疫症爆發；更有網民藉此再傳武漢肺炎病毒源於美國。只有少數網民反指責中國隱瞞，以致國民死於疫症。

中美兩國因武漢肺炎疫情互打宣傳戰，已由網民擴展至官員，包括外交部發言人，香港有評論員謔稱外交部為「嗌交部」(「嗌」的廣東音與「外」相近，但「嗌交」合起來是指「吵架」)。