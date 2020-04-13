艾芬失聯兩周 記者無疆界尋人

總部位於巴黎的無國界記者組織(RSF)呼籲中國政府儘快說明艾芬醫生的近況，這位新冠疫情吹哨人接受媒體採訪批評中國政府審查相關信息之後，已經失聯兩周。

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據美國之音今天報道稱，中國新冠疫情吹哨人艾芬醫生失聯兩周，無國界記者組織呼籲中國政府儘快說明。

3月29日，澳大利亞電視時事節目“60分鐘”率先報道武漢中心醫院急診科主任艾芬失蹤了，這顯然是因為是她接受《人民日報》所屬雜誌《人物》採訪時批評了審查制度的結果。而3月10日出刊的這期雜誌很快從書報攤被撤了下來，相關採訪也在該雜誌的網站上被刪除，不過先前被複製的版本則被互聯網的使用者繼續傳播。

報道稱，艾芬的家人及同事擔心她因為這篇文章被捕，美國政府資助的自由亞洲電台也證實無法聯繫上她。艾芬的中國社交媒體微博帳號依然活躍，也發布了幾條令人安心的信息，但是相關的真實性受到置疑，因為中國警方經常強迫被拘留者透露他們的密碼。過去兩個月里，與新冠疫情有關的3名記者及3名政治評論員也遭到逮捕。

去年12月30日，艾芬與幾位醫生同事首先發出警告，稱武漢出現一種類似2003年造成全球大約8000人感染、近800多人死亡的薩斯病毒。8位吹哨人之一的李文亮醫生因感染新冠病毒去逝，他在1月3日因涉嫌散布謠言被警方傳喚訓斥。

該報道稱，無國界記者2019年世界新聞自由指數顯示，中國在180個國家當中排名第177。