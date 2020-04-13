香港扣除史上最高財赤後仍有8000億儲備略低於2003年薩斯水平

香港在支付財政預算案支出和兩輪防疫抗疫的特惠措施後，財政司長陳茂波預計，本年度赤字會達到歷史新高的2766億港元(下同，摺合約326億歐元)，但隨着疫情打擊經濟而令稅收和賣地收入下跌，最終赤字可能會更高。他強調，公共財政仍然穩健，但根據資料，儲備數額已低於2003年薩斯疫情水平，當年財政司長因此下調適當儲備水平並節流。

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陳茂波在他的網誌上解釋政府增撥1375億元作為第二輪防疫抗疫基金的用意後指出，港府所有紓困措施涉及約2900億元，相等於本地生產總值近10%，力度與其他主要市場相近，但這會令本年度的財政赤字大幅增加至「2800億元或以上。」他續稱，這會令香港的財政儲備由現時的11000多億元水平降到8000至9000億元左右，相等於14至15個月的政府開支。他早前響應支付抗疫基金後的財政儲備狀況時強調，香港的公共財政仍然穩健，但網誌沒有再談此點。

翻閱立法會文件，時任財政司司長曾蔭權在回歸當年曾表示，財政儲備應維持在政府15個月開支加上M1定義的港元貨幣供應的125%(即上限)，以及政府9個月開支加上M1定義的港元貨幣供應的75%(即下限)之間的水平，其後，香港的儲備維持在24個月的政府開支左右；及至2003年3月，時任財政司長梁錦松因應財赤和經濟上的不明朗情況而把財政儲備水平下調至相等於9至11個月的政府開支水平。而當時的財政儲備可支付16個月的政府開支，意味港府支付抗疫特惠措施後，香港的財政儲備略低於薩斯時期。

不過，會計界立法會議員梁繼昌表示，與世界各地相比，香港財政儲備仍然處於「良好」水平，但現時疫情未止，日後可能仍須向防疫和抗疫基金增撥款項，必須謹慎審視。他更向《明報》指出，經濟活動將會在香港疫情緩和後恢復，但去年反修例衍生的政治問題仍未解決，如果政府不回應，長遠而言，將不利經濟消費和增長。