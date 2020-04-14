中國疫情續指境外輸入壓力 無癥狀未減
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據中國國家衛生健康委員今天公告，昨天4月13日全國報告新增確診病例89例，其中86例為境外輸入病例，3例為本土病例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例。當日新增無癥狀感染者54例。
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據路透社今天說，4月13日中國大陸新增確診89例其中86例境外輸入，新增無癥狀54例。
據中國國家衛生健康委員周二公告，4月13日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例89例，其中86例為境外輸入病例，3例為本土病例（廣東3例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（上海2例，內蒙古1例）。當日新增無癥狀感染者54例，其中境外輸入無癥狀感染者5例；當日轉為確診病例67例（境外輸入66例）；當日解除醫學觀察46例（境外輸入9例）；尚在醫學觀察無癥狀感染者1,005例（境外輸入237例）。
當日新增治癒出院病例75例，解除醫學觀察的密切接觸者1,674人，重症病例減少5例。
境外輸入現有確診病例905例（含重症病例37例），現有疑似病例72例。累計確診病例1,464例，累計治癒出院病例559例，無死亡病例。
報道稱，湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例25例（武漢25例），無新增死亡病例，現有確診病例219例（武漢218例），其中重症病例69例（武漢68例）。
該報道稱，香港特別行政區1,009例（出院397例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院13例）。