中美新對峙?遼寧號太平洋獨弋 關島軍機擺大象漫步

香港媒體今天報道，中美近日在台灣附近及南海屢有軍事動作，美軍一架P3C反潛巡邏機周二（14日）再飛入南海，被指是連續5日在該空域監視附近的解放軍遼寧號航母編隊。此外，關島安德森空軍基地有十多架軍機在跑道上集結，似是向中方展示軍力。專家分析，美軍此舉“曬肌”意味濃，旨在透露美方在關島的軍事力量並未下降，仍足以應付太平洋區域的衝突戰備。美國布陣太平洋四艘航母因艦上疫情而停止執勤。

廣告 繼續瀏覽後續

據東網今天報道說，美國13軍機關島列陣“大象漫步”，向華展示軍力。美軍距離中國約2900公里外的安德森空軍基地跑道上，周一有至少13架軍機列陣進行“大象漫步”（Elephant walk）；即起飛前在跑道集結，形成互相靠近的隊形，其後通常會以最小間隔起飛。據報道，當中包括一架MH60S“騎士鷹”直升機、一架RQ4“環球鷹”無人偵察機、5架B52戰略轟炸機及6架KC135空中加油機。

報道稱，此外，追蹤美國軍機動向的社交網帳戶Aircraft Spots顯示，美國海軍一架呼叫代號為PT007的P3C反潛巡邏機，周二早上由東面飛越巴士海峽後，向西南方向飛入南海。遼寧號航母等6艘解放軍軍艦組成編隊，日前駛經台灣東部對開西太平洋，相信是前往菲律賓海展開訓練，美國軍機頻頻在附近出沒。

針對美國軍機在關島安德森空軍基地跑道上列陣進行“大象漫步”，台灣軍情及航空專欄作家施孝瑋接受東網記者訪問時表示，“大象漫步”即考驗飛行員的應變與操控能力，是展現空軍實力的方法之一；美軍去年3月及5月分別於阿拉斯加州埃爾門多夫空軍基地、南卡羅萊納州博福特基地，均有進行此類演練。據他續指，今次美軍在關島的演練，雖屬常規計畫，但仍有與解放軍爭持的意味；再者，美軍出動空中加油機及轟炸機，是為了證明美空軍在此區域有長程投射的遠距離戰術攻擊力，展現戰力未有下降。