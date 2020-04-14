俄國“倒灌”病例連日激增 中國加大邊防力度 普京告誡嚴防疫情惡化

隨着從境外回國的中國人數量激增，中國出現了一個意想不到的病毒感染新源頭：俄羅斯。紐約時報今天報道稱，據黑龍江衛健委表示，該省周一新增境外輸入確診79例，均為中國籍，從俄羅斯輸入。此前，俄羅斯航空4月10日從莫斯科飛往上海的航班上有60人被檢測出感染新冠病毒。目前所有乘客均已被強制隔離。

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據中國官方數據，4月12日，中國新增境外輸入病例達到98例，觸及疫情暴發以來“倒灌”病例新高。據中國媒體封面新聞報道，其中8成來自黑龍江內蒙古，目前，綏芬河口岸已封，滿洲里、雲南西雙版納州等多個邊境城鎮的防控力度，也已不斷升級。

紐約時報說，在中國嚴格限制航班進出後，許多尋求逃離俄羅斯的中國人從莫斯科飛抵符拉迪沃斯托克，希望通過陸路抵達黑龍江綏芬河，完成最後一程。中國駐符拉迪沃斯托克領事館在周日的一份聲明 中 說，已有243名感染了病毒的中國公民通過此路線越過邊境。面對激增的病例，綏芬河不得不臨時修建方艙醫院予以應對。另外，牡丹江市與哈爾濱市也相繼宣布復學延後。

此前，據中國媒體指出，在中國累計輸入病例來源國家中，數量排名第一的是英國，而俄羅斯現在成為第二大境外病例輸入國。

今年1月，俄羅斯關閉了與中國的邊境，希望阻止疫情的蔓延，結果卻發現自己的病例最終仍出現了激增。

普京警告官員嚴防疫情惡化

紐約時報同一天報道說，俄羅斯總統普京周一就該國疫情發表了迄今為止最嚴峻的評論。他警告官員說，重病患者的人數正在增加，醫務人員面臨防護設備短缺的問題。

普京在電視直播的視頻會議上對高級官員說：“我們有很多問題，我們沒有什麼值得誇耀的，我們絕對不能放鬆。”他並稱，“我們還沒有達到疫情高峰，甚至在莫斯科也沒有。”

紐時報道強調出，普京周一的陰沉口氣是俄羅斯官方對這場危機的措辭急劇轉變的一部分。他指示官員們解決醫護人員防護設備短缺的問題，並向俄羅斯偏遠地區輸送呼吸機和藥品。普京還說：“必須考慮到局勢將如何發展的所有情況，包括最困難和最不尋常的情況。”

截稿前，俄羅斯的確診病例總數已達到18328例，是五天前的兩倍，其中約三分之二發生在莫斯科。全國範圍內死亡人數為148人。