口罩等質差“嚴重影響國家形象” 中國下令先停兩家出口

中國商務部13日深夜公告停止北京啟迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司兩家公司防疫用品出口。消息說，因為多國相繼退貨來自中國的防疫用品，讓正在積極宣揚抗疫的中國臉上無光，中國商務部3月30日宣布，陸企必須取得國家藥品監管部門的相關資格，及符合進口國（地區）的品質標準要求，才能出口相關醫療物資。

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據中央社今天報道說，中國停止兩公司防疫用品出口：因質量問題嚴重影響國家形象。多國因為品質不佳相繼退貨中國制防疫用品後，中國商務部13日深夜公告停止兩家公司防疫用品出口，並指它們是因為產品品質問題被外方退貨，擾亂防疫用品出口秩序，“嚴重影響國家形象”。

網絡公開資訊顯示，被公告禁止出口防疫用品的北京啟迪區塊鏈科技發展有限公司、愛寶達科技（深圳）有限公司，都是在武漢肺炎疫情爆發後，才增加銷售醫療器械產品的營業項目，也就是這一波搶進市場發疫情財導致許多劣質防疫產品流出的無良廠商。

消息引述陸媒每日經濟新聞指，啟迪區塊鏈成立於2018年11月，主要從事網絡資訊服務、技術服務、技術轉讓等業務。3月23日，該公司在其經營範圍新增“經營電信業務，醫療器械Ⅰ、Ⅱ類”等業務。

而愛寶達科技成立於2016年11月，主要研發智慧聲學產品應用，產品包括無線藍牙耳機音響和電競產品等。2月18日，該公司經營範圍新增“口罩、消毒水、防護衣、防護眼鏡、一次性手套、額溫槍，第二、三類醫療器械生產與銷售、一類醫療器械的生產和銷售”。

中央社說，因為多國相繼退貨來自中國的防疫用品，讓正在積極宣揚抗疫的中國臉上無光，中國商務部3月30日宣布，陸企必須取得國家藥品監管部門的相關資格，及符合進口國（地區）的品質標準要求，才能出口相關醫療物資。中國海關總署並於4月10日進一步宣布，對口罩等11項出口的醫療物資全面進行檢驗。