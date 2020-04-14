廣州非裔事件 王毅出面安撫 警告不中某些勢力離間計

針對非洲公民在中國遭受不公平防疫措施一事，中國外長王毅昨天表示，中方反對任何針對特定人群的差異性作法，中非關係堅如磐石，不會被某些勢力的挑撥離間所干擾。中國官方說，非洲聯盟委員會主席法基則回應說，相信中方絕不會採取歧視性作法，一些勢力試圖利用當前事態挑撥非中友好，絕不會讓他們得逞。

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據中央社今天說，王毅指中非友誼堅如磐石，不被某些勢力離間干擾。報道引據中國外交部官網，王毅13日與非洲聯盟委員會（AU Commission）主席法基Moussa Faki Mahamat，通電話時作上述表示；法基則回應說，相信中方絕不會採取歧視性作法，一些勢力試圖利用當前事態挑撥非中友好，絕不會讓他們得逞。

據中國官網稱，對於非洲朋友反映中國地方政府開展防疫工作出現的一些問題，王毅強調，中方致力於維護所有中外人員的健康和安全，對外國在中國人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性作法。王毅指出，中國一貫堅持對非友好政策，雙方是風雨同舟的好兄弟和好戰友。中非傳統友誼經歷了歷史和國際風雲考驗，堅如磐石、牢不可破，絕不會因一時一事而受到影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所干擾。

中國外交部官網稱，法基回應說，非洲國家和中國是全面戰略合作夥伴，雙方既是朋友，更是戰友，彼此命運緊密相連，沒有任何事情能夠改變或損害非中友好；非方知道中方正在努力防止疫情反彈，相信中方絕不會採取歧視性作法。法基還強調，非方不會忘記中方為非洲贏得民族解放與國家獨立，消除種族隔離，謀求經濟社會發展提供的支持與幫助；一些勢力試圖利用當前事態挑撥非中友好，絕不會讓他們得逞。非方願繼續與中方堅定站在一起。

據中央社說，中國廣州市近日境外移入疫情升高，頻傳非裔人士在當地遭到警察及民眾的歧視對待，引發非洲多國抗議。中國外交部對此有多項措施“滅火”，先是12日深夜發表聲明稱，中方零容忍歧視言行，“中非是好朋友、好夥伴、好兄弟”；中國外交部長助理陳曉東13日會見非洲20餘國使節，與他們溝通中方的防疫措施。