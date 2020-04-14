快過全球 中國再推兩款疫苗臨床試驗

中國兩款新冠肺炎疫苗，已獲得國家藥品監督管理局一、二期合並的臨床試驗許可，成為首批獲得臨床研究批件的2019冠狀病毒滅活疫苗。中國疫苗應急攻關目前按照滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體活疫苗、核酸疫苗研發。此前，中國軍事科學院軍事醫學研究院腺病毒載體疫苗已獲批展開臨床試驗。

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據中央社今天報道稱，中國兩款新冠肺炎疫苗獲得臨床試驗許可。該報道引述陸媒消息，中國兩款武漢肺炎疫苗，已獲得國家藥品監督管理局一、二期合並的臨床試驗許可，成為首批獲得臨床研究批件的2019冠狀病毒滅活疫苗。

報道指新華社官方微博“新華視點”今天報導說，上述消息是從中國國務院聯防聯控機制科研攻關組獲悉。

這兩款滅活疫苗分別由國藥集團中國生物武漢生物製品研究所、北京科興中維生物技術有限公司聯合有關科研機構開發而成。官方消息稱，滅活疫苗是一種殺死病原微生物但仍保持其免疫原性的疫苗，具有生產工藝成熟、品質標準可控、保護範圍廣等優點。

據報導，中國疫苗應急攻關目前按照滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體活疫苗、核酸疫苗5條技術路線推進。此前，中國軍事科學院軍事醫學研究院腺病毒載體疫苗已獲批展開臨床試驗。