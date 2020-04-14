愛馬仕廣州店一天業績270萬美金！

近期大陸逐步復工，國際精品店也陸續重新開業，迎來的是“復仇式購買”，據外媒《女裝日報》《WWD》報導，愛馬仕（Hermès）11日光是在廣州太古彙的專賣店，單日就創下270萬美金的銷售記錄，顯現超級VIP們真的因新冠肺炎疫情悶壞了，此時又不是出國血拚的好時機，留在大陸狂買疏解心中的鬱悶。

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新店租賃面積比之前增加了84%，共分為兩層。由負責全球專賣店的巴黎建築事務所RDAI設計，整體裝修具有廣州本地特色，面積為全國第二門店，僅次於上海愛馬仕之家。

雖然愛馬仕未證實這驚人的單日成交額，但VIP們倒是很樂意在小紅書上分享戰利品，有人包了20件新衣，有人取走鱷魚皮柏金包又買了春夏新裝花了500萬元，下手毫不手軟。但外媒認為光靠大陸市場“復仇式購買”，仍救不了時尚業，目前只能等待全球疫情趨緩，讓工廠產線與品牌營運重新回到正常軌道。

值得注意的是，在前不久的4月3日，愛馬仕位於廣州麗柏廣場的門店閉店。

從商場相關人士處獲悉，該店的經營截止到2日晚上，即從3日開始正式閉店。並表示，原因是租約到期，與經營業績沒有關係。

自新冠疫情大規模爆發以來，短短不到一個月時間，幾乎所有奢侈品牌下調2020年銷售預期，根據銷售規模不同，大部分一二線國際品牌預計2020銷售額至少減少1億美元。

LVMH老闆在疫情期間，已損失2000億元人民幣。當今世界最大的精品集團，旗下擁有50多個品牌，我們熟悉的LV、迪奧、芬迪、嬌蘭、軒尼詩等都是旗下著名品牌。

LVMH股價曾於1月17日達到2020年以來的峰值，約每股439歐元，當時阿爾諾身價約1165億美元，一度登上世界首富的寶座。

品牌行銷預算凍結，讓靠廣告維生的媒體業也叫苦連天，旗下擁有《VOGUE》、《Vanity Fair》、《GQ》等時尚雜誌的康泰納仕集團宣布年薪超過300萬元台幣的員工減薪1至2成，執行長Roger Lynch率先減薪一半，而“時尚惡魔”、美國版《VOGUE》總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）薪水也被砍了2成。