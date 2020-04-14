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武漢官場人事大調整 或未顯"秋後算賬"

武漢夜色 © 網絡照片

武漢解封不到一周，官場迎來大換血，據《長江日報》報道，4月14日上午，武漢市第十四屆人大常委會第二十九次會議表決通過人事任免事項，任命李強為武漢市人民政府副市長；免去陳勁超的武漢市人民政府秘書長職務(因工作變動)；任命張忠軍為武漢市人民政府秘書長，但湖北省長王曉東、武漢市長周先旺職務則沒有變動。