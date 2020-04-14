法國外長召見中國駐法大使盧沙野 指中國使館相關疫情言詞違背兩國合作精神

法國外交部長勒德里昂星期二14日召見中國駐法國大使盧沙野，就中國駐法國外交官關於法國以及西方國家抗疫批評說法，提出不贊同立場。法國外交部長通過發布公報，公告召見中國大使。法國外交部公告沒有具體提及法國外長對中國大使館外交官員的言詞立場分歧的細節。

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據法國外交部公告，法國外長向中國大使指出，自新冠肺炎疫情於去年12月爆發以來，法國與中國之間建有合作關係，包括兩國互助提供醫護物資。法國外長勒德里昂在公報里指出，對中國駐法外交官近期有關言行不符合兩國雙邊關係的精神。

據勒德里昂在公報里指出，他在星期二稍早召見中國駐法大使時，明確地向中國大使指出不贊同中國外交官近期言行的立場。

法國外交部公報沒有提供勒德里昂所批評的中國外交官的言行細節。

據法國RTL電台電視台今天稍晚報道，法國外長勒德里昂針對中國駐法使館稍早於星期天的一篇公開的文章里的過分說法與觀點表達不贊同立場。中國駐法使館的文章宣傳中國抗疫巨大成功，同時指責西方國家包括法國輕視新冠病毒疫情，甚至將其輕描淡寫視為流行小感冒。在中國駐法使館的宣傳文章里，還指控法國的老人院發生疫情，管理服務人員落荒而逃，扔下眾多老人在饑餓與疾病中無望死去，而中國使館的文章並沒有提供上述指控的證據。

中國使館的宣傳文章，還指控美國軍隊航空母艦艦長因為公布艦上疫情而被解職。

該報道稱，法國外長勒德里昂對此作出反駁，指出目前不是爭論的時候，並說法國堅定支持推動廣泛的國際團結與互助。