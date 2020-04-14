法媒：疫情下廣州排斥非洲人種族主義浪潮激怒非洲輿論

法國《十字架報》網站4月14日刊出記者拉舍爾（Laurent Larcher）的文章，介紹疫情下的廣州出現排斥非洲人的種族主義浪潮，激怒非洲大陸輿論。

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在擔心疫情再度爆發的背景下，廣州出現排斥非洲人的種族主義浪潮。非洲人被逐出公寓，酒店，餐廳，商店，有人露宿街頭，有人遭到行政騷擾，也有人在危險條件下被隔離。這些視頻和言論在非洲社交平台流傳，引發眾怒。

《十字架報》說，廣州這個1500萬人口的城市，最近對非洲人採取的一系列驅逐排斥措施，讓部分非洲僑民的日常生活變成“扛着十字架的苦路”。

在非洲社交網絡廣泛流傳的視頻包括：一些非洲人在廣州被迫露宿街頭，一名肯尼亞女子哭訴惡劣生活條件，一對非洲夫婦在武漢與中國商人激烈爭執的場景。

該報說，中國官方宣稱已遏制住疫情。但是仍擔心境外迴流的病例引發二次流行。不過，截止到4月9日，在廣州114個輸入病例中，僅有16個非洲病例。可是廣州當局宣布5名檢測陽性的尼日利亞人違反隔離令，去一個餐廳吃飯的消息，在中國網上引出一片罵聲，其中充斥“黑鬼”和“劣等民族”等種族主義言論。

這些非洲人的遭遇通過社交媒體傳到非洲後，輿論嘩然。特別是在肯尼亞，尼日利亞等英語國家，網上充滿#中國滾回去#chinagohome，#把肯尼亞人從中國帶回來#BringKenyansInChinaBackHomme 等口號。肯尼亞媒體採訪了在廣州遭種族歧視的受害人。美國CNN電視台轉播了他們的證詞。美國國務院發言人4月11日向法新社表示，美國譴責中國當局的仇外心理，並稱，非洲人在中國的遭遇提醒人們，中非夥伴合作是空的。

非盟委員會主席穆薩-法基-穆罕默德（Moussa Faki Mahamat）也表示憤怒。他在推特上說，他的辦公室邀請中國駐非盟大使劉玉璽，就非洲人在廣州遭虐待的指控，向中方表示極大的擔憂，並呼籲中方立即採取糾正措施，以符合我們之間的良好關係。

最近20年，也有大量中國人進入非洲。據法國電視台（France Television）非洲部記者馬特索（Martin Mateso）介紹，最初非洲民眾對中國抱有希望，但後來，一些民眾因中國項目被剝奪土地和謀生手段，甚至失去工作，這些希望就破滅了。

此外，一些中國公民在非洲胡作非為，黑社會犯罪團夥從事有組織的非法活動不得人心。最出名的兩個案子包括：肯尼亞最近宣布驅逐200名從事非法黑社會活動的中國公民；加蓬警方在利伯維爾發現中國公司倉庫藏匿5000立方米珍貴木材。加蓬司法當局指控這個走私網的頭目是一名中國公民。