華為大動作? 上海子華為主管全退

華為全資控股的上海華為技術有限公司近日公告公司人事變更，華為創辦人兼CEO任正非退出公司董事，前華為總裁孫亞芳卸任公司法定代表人、董事長，由田興普接任。此外，徐直軍、胡厚昆、郭平和徐文偉4名主要人員也全部退出上海華為，新增董慶陽、陳志東為主要人員。

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據香港01今天報道說，任正非卸任上海華為董事，徐直軍等4名主要管理層亦同時退出。

該報道指綜合內媒包括中新網 ，每日經濟新聞，觀察者網消息，指華為官網公布的簡歷顯示，徐直軍、胡厚昆、郭平均為華為副董事長、輪值董事長，分別於1993年、1990年、1988年加入華為。徐文偉為現任華為董事、戰略研究院院長，1991年加入華為研發部。

該報道稱，上海華為立於2001年1月，註冊資本2億元（人民幣．下同），是華為全資控股子公司。公司經營範圍包括軟件開發、通信技術領域內的技術服務、程控交換機、傳輸設備、數據通信設備、寬帶多媒體設備、無線通信設備等。

華為旗下多家公司高層2019年底起就開始進行調整。2019年11月22日，北京華為數字技術有限公司公告，孫亞芳、任正非、徐文偉、郭平等退出；田興普接任法定代表人、董事長。同年12月30日，另一家華為全資控股的子公司、杭州華為企業通信技術有限公司董監事也出現變更，包括：郭平卸任法定代表人、董事長，由田興普接任；孟晚舟退出董事，新增董事龐雲光。

該報道說，任正非去年底接受傳媒採訪時，在被問到已75歲的他還有什麼樣的動力，繼續在當前複雜環境下引領華為前進時，他說，“可能因為美國總打壓我們，讓我產生了動力。本來我都準備退休了，然後他打我一下，又讓我留下給公共關係部打工。”至於接任上海華為法定代表人和董事長職位的田興普，據內媒去年12月報道，田興普曾任華為北京研究所所長，後來是負責華為所有研發的HR部長。