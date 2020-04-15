中俄外長通話：同意保障在俄中國公民健康安全

中國外長王毅4月14日與俄羅斯外長拉夫羅夫互通電話。王毅向俄方表示，希望並相信俄方會繼續為在俄中國公民在居留、生活提供便利並保障他們的健康安全和合法權益。對此，拉夫羅夫表示贊同，說將對在俄中國公民一視同仁，充分保障他們的合法權益並提供必要協助。

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針對新冠肺炎疫情近期在俄羅斯境內的快速蔓延，陸續有報道及網民從俄國和中俄兩國邊境地區上傳的視頻等資料顯示，俄羅斯當局被指向當地華人採取了針對性防控措施。對此，中國駐俄羅斯大使館曾於4月8日對“俄羅斯政府將大規模驅逐中國公民”的消息進行了避謠，並指“經中俄外交部門溝通核實，上述言論嚴重失實。中國駐俄使館和俄主管機關均未收到近期在莫斯科的中國公民遭受不公正待遇的申訴”。與此同時，據俄羅斯衛星通訊社報道，近日，俄羅斯中國總商會會長周立群表示，為應對新冠肺炎疫情所採取的限制性措施，俄羅斯的中國企業家遇到了困難，但同時他們也遵守當地政府的所有要求。

周立群在採訪中介紹稱，“在俄中國企業遇到了困難，主要因為與航空交通、簽證等等有關的問題。在俄中國企業的員工無法按正常方式上班，這對我們的工作、企業間合作，造成了影響，特別是在旅遊、貿易、餐飲和旅店業領域。”他指出，俄羅斯中國總商會會員有4000多家企業。而在當天兩國外長的通話中，據中國外交部隨後發布的聲明顯示，王毅向拉夫羅夫提出，“疫情發生以來，中俄相互支持、守望相助，體現了兩國新時代全面戰略協作夥伴關係的高水平。我們注意到目前俄方在疫情防控上面臨較大壓力。”他稱，“中方將繼續堅定支持俄方抗擊病毒，我們對俄方戰勝疫情充滿信心。抗疫合作必將為中俄關係注入新內涵，推動中俄全面戰略協作夥伴關係邁上新台階。”

王毅談道，“中方願同俄方加強溝通協調，落實好二十國集團領導人特別峰會成果，推動國際社會一致發出團結合作、攜手抗疫的明確信號。” 聲明指，“拉夫羅夫感謝中方提供抗疫物資並派醫療專家赴俄。拉夫羅夫表示，俄中在政治上相互支持，在抗疫中密切合作，充分體現了俄中關係的特殊性和戰略性。俄方高度評價中國抗疫成果，認同中方提出的人類命運共同體理念，反對個別國家將疫情政治化、向別國推卸責任的做法。疫情將對國際秩序和世界經濟帶來重大影響。俄中在重大國際地區問題上看法高度一致，俄方願同中方加強溝通協調，更好應對全球性挑戰，維護共同利益。”

此外，王毅提到，“在俄中國公民為促進兩國友好合作作出了積極努力。希望並相信俄方會繼續為中國公民在俄居留、生活提供便利並保障他們的健康安全和合法權益。中俄雙方應加強協調合作，避免人員無序流動，防止交叉感染風險，加強邊境口岸的防疫管控工作。”對此，拉夫羅夫回應稱，“俄方贊同中方的看法，將對在俄中國公民一視同仁，充分保障他們的合法權益並提供必要協助。”