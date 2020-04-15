中國民航一季度全行業累計虧損逾398億元 3月訪港旅客下跌99%

中國民航局新聞發言人熊傑4月15日在新聞發布會上披露稱，因受新冠肺炎疫情影響，今年一季度，中國民航全行業累計虧損398.2億元，其中，航空公司虧損336.2億元。同一天，香港旅發局公布數據顯示，3月初步訪港旅客數目為8.2萬人次，按年大跌98.6%；其中來自內地旅客為2.7萬人次，按年下跌99.4%。

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熊傑在會上指出，為應對新冠肺炎疫情對民航業的影響，切實為民航企業發展紓困，精準有序推動復工復產，3月9日，中國民航局印發了《關於積極應對新冠肺炎疫情有關支持政策的通知》，出台了一攬子優惠政策，包括免徵航空公司應繳納的民航發展基金，對按照中國國務院聯防聯控機制部署執行重大運輸飛行任務給予資金支持，降低部分政府管理的機場、空管、航油收費標準等。他稱，這些政策為企業戰勝疫情，緩解經營困難，幫助企業渡過難關發揮積極作用，進一步增強企業信心。根據中國民航今年一季度安全生產運行數據顯示，一季度，民航業共完成運輸總周轉量165.2億噸公里，旅客運輸量7407.8萬人次，同比分別下降46.6%和53.9%。

此外，一季度，民航業共保障各類飛行85.0萬班，日均9341班，日均同比下降42.09%；航班正常率為90.28%，同比提高7.23個百分點。3月份，中國民航業共完成運輸總周轉量39.0億噸公里，同比下降63.4%；完成旅客運輸量1513.0萬人次，同比下降71.7%；完成貨郵運輸量48.4萬噸，同比下降23.4%。與此同時，中國全貨機貨運量逆勢增長，共完成25.3萬噸，較去年同期增長28.4%。另據香港旅發局披露的數據顯示，今年首季訪港旅客數目為348.9萬人次，按年大跌80.9%，當中內地旅客數目為264.5萬人次，按年大跌81.8%。

3月中之前，每日約有3000至4000旅客訪港，但自3月19日起，港府要求所有從海外入境人士須接受強制檢疫後，入境旅客下跌至每日約1000人。港府進一步在3月25日起，禁止從海外抵港的非香港居民入境後，入境旅客進一步下跌至每日只有約300旅客。踏入4月初，每日訪港旅客量更一度下跌至不足100人。對此，香港旅發局 稱，正積極籌備推動香港旅遊業復蘇計畫，並已邀請包括旅遊、景點、酒店、航空、零售及會展業代表參與專案小組，定期就復蘇計畫提供意見等。