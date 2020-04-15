中國續推香港訂定國家安全法例

今天是中國訂定的「國家安全教育日」，中國政府在港的聯絡辦公室(中聯辦)主任駱惠寧表示，外部勢力近年來對香港事務干預甚深，再次敦促香港要儘快完善維護國家安全制度和法律；而基本法委員會副主任譚惠珠更直接指出，香港須制訂落實《基本法》23條有關國家安全的立法工作。

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今年是中國把4月15日訂為全民國家安全教育日的第五年，主題是「堅持總體國家安全觀，統籌傳統安全和非傳統安全，為決勝全面建成小康社會提供堅強保障」，中聯辦以至港澳兩地政府高層都發表相關錄像講話。

在香港，中聯辦主任駱惠寧表示，香港回歸近23年來，維護國家安全制度不足，是「突出短板」，關鍵時刻將成致命的隱患，而近幾年來，外部勢力對香港事務深度干預，須儘快在法律制度和執行機制層面上做工作，「該制定的制定、該修改的修改、該激活的激活、該執行的執行、決不能讓香港成為國家安全的風險口。」

他沒有指明制定什麼法律，但就談及去年的反修例運動，指持續發生的「港獨」和「黑暴」等激進暴力犯罪行為，影響香港的法治和安定繁榮，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線和危害國家安全；若「侵蝕法治的『蟻穴』得不到清除，摧毀的將是國家安全的『大壩』」。

基本法委員會副主任譚惠珠則灰錄像講話中指出，過往隱蔽的危害國家安全行為正逐步浮現，觸碰在北京的中央政府底線，她支持港府完成23條立法的憲制責任。她續稱，即使未能完成相關立法工作，港府亦須以現行法律來維護社會穩定和遏止鼓吹「港獨」等非法行為，不能讓香港成為一個在國家安全上的「不設防地區」。

保安局局長李家超則表示，要嚴厲打擊反修例運動期間萌生的本土恐怖主義苗頭和鼓吹「港獨」行為，又指香港現時仍未就《基本法》23條立法，形容是港府的空白，但要在本地立法，便須獲立法會通過，會繼續努力創造有利立法的社會環境。

另外，行政長官林鄭月娥在鋄像講話中亦談及反修例運動，稱會繼續嚴正執法，遏制有關活動，否則，將有可能提升到危害國家安全的層面。她又說，國家安全亦包括公共衛生和金融安全，港府在應對新型冠狀病毒疫情及因此引起的國際金融市場大幅波動，均努力應對，亦令香港的金融系統有序運作，市場信心我以保持。