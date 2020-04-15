中泰網民罵戰升至官方層面中使館稱泰人支持一中遭網民狂噴

中泰網民早前就台灣是否屬於中國展開罵戰，並引來香港、菲律賓和越南市民加入，而泰國旅遊局呼籲網民冷靜的微博貼文又惹來中國網民圍懟，部分人更以不去泰國觀光作威脅；及至中國駐泰國大使館在臉書發帖，聲稱「一個中國原則是泰國政府和廣大泰國人民長期堅持的既定立場，網絡上的個別雜音只能反映其偏見與無知」，帖文隨即引來網民熱議，除了質疑中國大使館說法的可信性，更促請對方不要把一中強加別國人民身上，又批評中國打壓人民自由。

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而網上評論員蕭若元亦建議中國不要把自己有關獨立的政治正確強加別人身上，否則只會加劇反中情緒。

中國駐泰國大使館昨(14日)天在臉書上以《使館發言人就近期網上涉華言論發表談話》為題發帖，並以中、英、泰三種文字刊登，除了指責網絡上的言論是個別雜音外，還指有人在網上「藉機煽風點火、挑撥離間」，稱這種「險惡圖謀絕不會得逞」。

不過，據香港和台灣媒體報道，中泰網民首輪罵戰超過二百萬條推文，大部分由泰國網民發出，其次是台灣、越南、菲律賓和香港，數量不少，而中國內地則只佔15萬，比台灣的廿多萬條少。另外，發推支持泰國人的香港網民亦包括香港眾志的秘書長黃之鋒和創黨主席羅冠聰，新華社主辦的《參考消息》在13日的評論中已不點名指責有人藉機挑手水撥離間。

大使館的帖文又強調“中泰一家親” 是兩國關係的真實寫照，指雙方在不同風波中互助，包括最近的武漢肺炎疫情，指「兩國人民均感懷於心」，強調「病毒無國界，更沒有『原罪」，呼籲同心抗疫，深信疫情過後，“中泰一家親”將煥發更強大生機。

大使館帖文發出15小時內，已有一萬四千多則回應，近萬次轉發和一萬多人給出表情包，當中最多人給「嘲笑」表情，其次是「讚賞」，接着是「憤怒」。

逾萬個回應中，不少人質疑使館未做調查便說廣大泰國人支持一個中國原則是偏頗，質疑為何泰國人民的主流意見會由中國政府來說，又指泰國政府的立場不等於泰國人民；亦有數名網民直指，「一中」只能用在中國，不要以為自己是世界中心，把自己的原則強加在別國人民身上，泰國人可以自由地相信自己認為是對的事情；另有幾個網民認為，香港和台灣都是國家，支持台港。

另外，甚多網民藉機要求中國就疫情負責，聲稱「堅持一個中國武漢肺炎原則」，又要求中國公開1989年的天安門事件真相。另有署名Eros Chang的網民指，泰國朋友會思考，不像中國人永「不思考對錯，不反省，永遠都是自己最正確，標準夜郎自大。」獲得近百個回應。

泰國民運人士努塔（Bow NuttaaMahattana）更留言稱，聲明寫得很差，沒有響應公眾表達的關注，建議大使館更換髮言人。

中泰網民罵戰後果令評論人不安港評呼籲中國收斂霸道之風

大使館發言人的帖文是回應中泰網民自11日晚起在網上的罵戰，事源泰國男星Bright在女友nnevvy的帖文下留言：“你真好看，像個中國女孩。”而nnevvy回應網民時稱，這是「台灣女孩」風格，引起部分網民不滿。其後又有中國網民發現nnevvy曾經轉發過武漢肺炎的言論，從而開始在她的社交網站上不停留言謾罵，並要求nnevvy和Bright公開道歉。泰國的粉絲隨即爆發，質問「那麼中國為甚麼不為武漢肺炎道歉！」兩國網民展開激烈對罵，泰國網民稱台灣是獨立國家，若台灣真是中國一部分，為什麼去台灣要拿簽證？泰國人去芭提雅便不需簽證。

由於過往中國網民不時逼不同國家的偶像道歉，爭論亦激發菲律賓、台灣、香港等地方的粉絲加入口水戰，加入#nnevvy的標誌作為聲援。罵戰其後逐漸脫軌，甚至把兩地飲食文化和兩國領導人也扯進內，而泰國網民的回應往往令中國網民無言以對，有傳媒以「滿地的玻璃碎啊」來形容中國網民表現。

而在數百萬條#nnevvy的帖子中，中國網民顯然處於下風，於是轉到在中國流行的微博上表態，甚至揚言不去泰國旅遊，讓泰國人民嘗嘗經濟受打擊的日子；另有人說不翻譯泰劇，以示愛國。

有見及此，泰國旅遊局12日中午在微博上發帖，指「個別藝人言論不能代表國家立場，請網友們保持理智。」不過，有關帖文未能平息中國網民的憤怒，紛紛在帖文下留言，表明事件已不是藝人的問題，「是你們全民都在罵我們」，要求泰國政府叫泰國人理智一下；另有人繼續揚言疫情過後也不去泰國。

而由新華社主辦的《參考消息》也在同日發表評論文章，呼籲各方冷靜，不要讓衝動毀了中泰友好。文章天對罵戰表示不安，為「這場網絡大戰可能帶來的後果感到擔心」，但作者沒有指出他擔心的後果是什麼。

在香港，經常在網上發表評論的蕭若元在其節目評論事件時指出，中國把自己有關獨立的政治正確強加別人身上，會「嚴重得罪全世界」，令反中情緒更強烈，對中國人的霸道更反感。