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新冠病毒

保持一米距離 足夠安全嗎

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新冠病毒圖像
新冠病毒圖像 via REUTERS - Handout .
作者： 安德烈

新冠疫情肆虐，許多國家提出人與人之間應保持一米的社交距離，這一距離足夠嗎？其實，科學界對此並無共識。

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法國衛生部長、總理乃至總統講話時，每次都強調幾個個人必須注意的衛生條件，其中一個就是各自之間保持一米的距離。其實，法國是遵循世衛組織的要求而作的。這一要得到了多數國家的遵守，但也有所變化，比如比利時和澳大利亞要求保持1.5米，美國也有所不同，3-6碼。

不管一米還是兩米，最近麻省理工學院一項研究提出了一個新問題，根據這一研究，咳嗽或者打噴嚏者，射出的唾沫形成的“氣霧”，可以一直飄到八點二米以遠。另外，咳嗽時，痰沫不管大小，噴射速度可達每小時36-110公里，也就是說，可以射得很遠。

另外一項發表在『新英格蘭醫學雜誌』的研究則認為，細微的痰沫形成的氣溶膠可以在空氣中駐留數小時。當然這一實驗僅僅是在特定條件下完成的。

世衛組織對此持審慎態度但承認唾液可以飛到比一米更遠的地方法國蒙彼利埃大學教授Estelle Jumas Bilak認為，一米，是人之間正常的社會距離，很少有保護作用。

在現實環境中，新冠病毒能感染1-8米範圍內的人群嗎？華盛頓大學專家Paul Pottinger予以淡化：這個問題不是說唾沫一直可以飛到多遠，而是一直飛到什麼距離以後就不足以構成威脅。法國國家科研中心教授Étienne Decroly認為，沒有多少唾沫會飛到兩米遠，但不是絕對沒有。我們可以放一小張紙片貼在牆上一米的距離，只要你說話聲音很高時紙張就會顫動。也就是說，在一米的距離，你會直接感染到你對面的人。

在蒙彼利埃，醫護人員必須至少保持兩米距離，食堂椅子距離本來相隔一米，再抽掉其中一個。在辦公室，必須保持三米距離。一米，是正常的距離，沒有任何保護作用，兩米，就可以允許有比較自由的動作。但是要求增加距離對專家來說毫無意義：我們不能完全停止社會生活。

最後，沒有任何一項研究能證實社交距離有多大才具有真正的保護作用。法國國家科研中心研究員Arnaud Banos認為，保持距離必須同其他的保護措施一併使用才有作用，他認為保持一米更多的是象徵價值。

面對不確定狀態，眾多科學家建議解封後佩戴口罩，保持一米距離，再戴上口罩，就會縮減病毒襲擊。

數十萬法國專家四月初聯署，要求普及所有保護呼吸系統的手段，其中一位醫生希望最終所有人都能戴上FFP2這一能過濾湧入的空氣的特殊口罩，在沒有這一口罩之前，所有類型的口罩，哪怕一個長頭斤也有一點點保護作用。至於醫護人員，則絕對需要戴FFP2口罩。

 

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