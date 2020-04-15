保持一米距離 足夠安全嗎

新冠疫情肆虐，許多國家提出人與人之間應保持一米的社交距離，這一距離足夠嗎？其實，科學界對此並無共識。

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法國衛生部長、總理乃至總統講話時，每次都強調幾個個人必須注意的衛生條件，其中一個就是各自之間保持一米的距離。其實，法國是遵循世衛組織的要求而作的。這一要得到了多數國家的遵守，但也有所變化，比如比利時和澳大利亞要求保持1.5米，美國也有所不同，3-6碼。

不管一米還是兩米，最近麻省理工學院一項研究提出了一個新問題，根據這一研究，咳嗽或者打噴嚏者，射出的唾沫形成的“氣霧”，可以一直飄到八點二米以遠。另外，咳嗽時，痰沫不管大小，噴射速度可達每小時36-110公里，也就是說，可以射得很遠。

另外一項發表在『新英格蘭醫學雜誌』的研究則認為，細微的痰沫形成的氣溶膠可以在空氣中駐留數小時。當然這一實驗僅僅是在特定條件下完成的。

世衛組織對此持審慎態度。但承認唾液可以飛到比一米更遠的地方。法國蒙彼利埃大學教授Estelle Jumas Bilak認為，一米，是人之間正常的社會距離，很少有保護作用。

在現實環境中，新冠病毒能感染1-8米範圍內的人群嗎？華盛頓大學專家Paul Pottinger予以淡化：這個問題不是說唾沫一直可以飛到多遠，而是一直飛到什麼距離以後就不足以構成威脅。法國國家科研中心教授Étienne Decroly認為，沒有多少唾沫會飛到兩米遠，但不是絕對沒有。我們可以放一小張紙片貼在牆上一米的距離，只要你說話聲音很高時紙張就會顫動。也就是說，在一米的距離，你會直接感染到你對面的人。

在蒙彼利埃，醫護人員必須至少保持兩米距離，食堂椅子距離本來相隔一米，再抽掉其中一個。在辦公室，必須保持三米距離。一米，是正常的距離，沒有任何保護作用，兩米，就可以允許有比較自由的動作。但是要求增加距離對專家來說毫無意義：我們不能完全停止社會生活。

最後，沒有任何一項研究能證實社交距離有多大才具有真正的保護作用。法國國家科研中心研究員Arnaud Banos認為，保持距離必須同其他的保護措施一併使用才有作用，他認為保持一米更多的是象徵價值。

面對不確定狀態，眾多科學家建議解封後佩戴口罩，保持一米距離，再戴上口罩，就會縮減病毒襲擊。

數十萬法國專家四月初聯署，要求普及所有保護呼吸系統的手段，其中一位醫生希望最終所有人都能戴上FFP2這一能過濾湧入的空氣的特殊口罩，在沒有這一口罩之前，所有類型的口罩，哪怕一個長頭斤也有一點點保護作用。至於醫護人員，則絕對需要戴FFP2口罩。