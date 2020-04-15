「兩辦」評論屬干預大律師會與特首各執一詞法官稱司法獨立處存亡之秋

中國國務院港澳事務辦公室和中央政府駐港聯絡辦公室(合稱「兩辦」)評論上訴庭推翻《緊急法》違憲的裁決及批評立法會泛民議員拖延內會主席選舉一事，繼續在港引起爭議，特首林鄭月娥認為「兩辦」只是關心香港，並非干預；但大律師公會聲明指，「兩辦」評論易令人視此為違反《基本法》所保障的「一國兩制」原則，呼籲「兩辦」克制。

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至於「兩辦」評論涉及裁決，三位不具名的資深法官表示，北京欲令香港法院聽命行事，令法治受到1997年回歸以來最大的威脅，直言司法獨立正為生存而戰。

大律師公會昨(14日)午發表簡短聲明，指《基本法》第 22（1）條訂明，「中央人民政府所屬各部門……均不得干預香港特別行政區根據本法自行管理的事務」，「兩辦」的評論及聲明都是在行使其公權，並且涉及香港自行管理的事務，容易令公眾將此等評論視為違反《基本法》所保障的「一國兩制」的原則。

不過，特首林鄭月娥稍後在傍晚的記者會上作出反駁，直言「中央對香港事務關心、擔心理所當然，何來干預？」反問「兩辦」若眼見立法會內會接近癱瘓也不表態，「如何確保一國兩制在香港貫徹落實？」她更反指部分議員到海外要求外國政府制裁香港，影響香港經濟、民生，才是赤裸裸的干預。

面對「兩辦」指主持內會主席選舉會議的郭榮鏗有違反誓言之嫌以及有為「DQ」(褫奪資格)議員鋪路之說，林鄭月娥期望立法會「自我糾正」，但就批評郭榮鏗阻撓內會選舉主席，因而產生的嚴重後果「是鐵證如山，不容抵賴」。

資深法官憂北京干預聘任推動法院為一黨專政服務

另一方面，《路透社》綜合二十多名受訪法官、律師及外交人員的言論指出，北京正多管齊下地令香港的司法獨立受限，跡象之一是受控的中國內地媒體警告香港法院不要「放生」去年參與反修例運動的示威者，另外，北京亦企圖限制香港法院就核心的憲制事務作出裁決，接近首席法官馬道立的人指出，馬道立須抗衡中共官員提出的北京觀點，就是法治須為維護一黨專政服務。三名最資深的法官更直言，作為香港各種自由基石的司法獨立，正為其生存而戰。

報道透露，親北京法律界人士最近曾反對兩名高等法院法官的委任。報道沒有點明這些反對是否有效，但就引述法律界人士稱，憂慮北京會幹預日後的法官委任，而其中一名法官又透露，高等法院現在有一法官空缺，憂慮北京會藉此打開干預的缺口，若此，便可能引發法官離職潮。該法官擔心，北京耐性漸失，正想方設法收緊管制。法官進一步指出，中國的資深法官根本不明白香港，與他們交流時，對方老是說，不明白香港為何如此混亂，又不「愛國」。

特首林鄭月娥的發言人回應路透社的提問時重申，北京的中央政府一再明確表示，將繼續貫徹「一國兩制」原則處理香港和中央關係，並指北京致力維護《基本法》這香港小憲法。中國當局則沒有回應路透社的問題。