台灣登紐時廣告暗批WHO稱遭孤立但能助防疫 世衛反駁

紐約時報在當地時間14日刊登了台灣付費的全版廣告，台灣用「一語雙關」的方式，暗指世界衛生組織WHO對疫情沒有幫上忙，台灣才能幫上忙；並強調沒有人能孤立台灣。對於孤立的指控，WHO隨即提出十三點公開說明作為反駁，詳細列舉台灣實際參與國際衛生工作，並未缺席。

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今天見報的紐約時報整版廣告，設計簡潔，字很少，但一語雙關。上半版整個黑底，只有主標題幾個大字「Who can help? 」(誰能幫忙)，但Who這個字刻意採用大寫，也就是「WHO」，另一個意思就是「WHO能幫上忙嗎？」還特地使用世衛標準色藍，讓人更容易和WHO做聯想。

下半版整個白底，主標題則是「Taiwn.」(句點)，整版連續讀下來就是「誰能幫忙？台灣」，藉以強調台灣的防疫成果及對防疫物資的捐獻。

配合「WHO能幫上忙嗎？」這句主要的質疑，在這個標題下方黑底上，有一個「洞口」的圖像，跟據刊登紐約時報整版廣告活動的發起人、設計師聶永真表示，洞口圖像是隱喻世界衛生組織在疫情爆發時，因反應遲緩，與外在政治干擾導致的防疫缺口；而下半版的主標題「Taiwan.」這個字下方則有一個光明的出入口圖像，意思是，相對世衛組織坐困的角度，台灣正積極建立一個通道，對外提供最大的幫助。

其它廣告文字包括，「在全球孤立的時刻，我們選擇團結」、「你不是孤單的。台灣也跟你站在同一陣線」、「誰能孤立台灣？沒有人。因為我們是來幫忙的。」

WHO隨即透過發言人賈撒列維克(Tarik Jasarevic)發表十三點反駁。WHO說，台灣成立2005年國際衛生條例（IHR, 2005）聯繫窗口，透過它接收IHR的通訊，向WHO總部直接提供IHR相關更新信息，並可使用密碼進入IHR活動信息網站（EIS）系統。

其次，WHO在2020年1月成立多個支持WHO在全球因應COVID-19工作的重要網絡，台灣的衛生專家參加了其中兩個。有三位參加WHO感染預防與控制網絡，兩位參加WHO臨床網絡。他們每周透過WHO主辦的視頻會議，與大約60到80位來自全球的專家共同在因應疫情方面提升知識，加強指引。

還有，兩位台灣的專家也參與了WHO在2020年2月11日至12日主辦的全球研究與創新論壇。他們與世界各國的科學家共同探討具有關鍵性的研究問題，設法合作加強疫情的因應作為。

WHO還說，台灣的衛生調查訓練班是流行病學與公共衛生防治訓練網（簡稱TEPHINET）的成員。WHO會與TEPHINET分享全球疫情警報與因應網絡發布的警示，並請求協助，那些訊息會下達到TEPHINET的會員。

不過台灣外交部立即回應表示，世衛迄今無法秉持中立讓台灣參與，過去申請技術會議被拒高達七成，呼籲世衛儘速與台灣研商，邀台灣以觀察員身分出席今年WHA。