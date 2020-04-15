安倍在東盟與日中韓首腦視頻峰會上強調要維持防護服供應

東盟與日中韓（10+3）抗擊新冠肺炎疫情領導人特別視頻會議在日本時間4月14日下午舉行。日本首相安倍晉三、中國國務院總理李克強、韓國總統文在寅、世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞與東盟10國首腦、東盟秘書長林玉輝出席了視頻會議，越南總理阮春福主持會議。

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為防止新型冠狀病毒在全球蔓延，各國首腦就儘快研發出治療藥物的重要性達成共識。

安倍首相在會議上強調：“防護服等物資依存於東盟地區的出口，正是在現在這樣的危機時刻，應該通力合作，維持物資流通”。

據悉，目前日本醫療現場新冠住院病人猛增，日本非常需要防護服。關於在治療新冠上有很好效果的日本研發藥物法匹拉韋（Avigan），安倍向各國首腦做了說明，表明正在推進臨床研究。菲律賓總統杜特爾特、緬甸國務資政兼外交部長昂山素季就日本計畫無償提供法匹拉韋表示感謝。

安倍還在視頻會議上提議設立“東盟感染症對策中心”，得到了各國首腦等贊同。

李克強在發言中表示，當前新冠肺炎疫情已波及200多個國家和地區，世界人民生命安全和健康受到重大威脅，世界經濟遭遇嚴重衝擊。在前不久舉行的二十國集團領導人特別峰會上，習近平主席倡導國際社會堅定信心、齊心協力、團結應對，全面加強國際合作。東盟與中日韓應當增強命運共同體意識，發出風雨同舟、守望相助的信號，爭取東亞地區早日戰勝疫情。

韓國總統文在寅則表示，韓國進一步加強人道援助預算，並在儘可能的範圍內滿足東盟各國的援助請求。