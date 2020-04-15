忍無可忍？ 法國當局為什麼召見中國駐法大使

法國自戴高樂六零年代決定不顧冷戰氛圍率先與中國建立大使級外交關係以來，極少發生過法國政府緊急召見中國駐法大使的事情。4月14日，法國政府極其罕見地召見中國駐法大使盧沙野以示抗議，儘管法國外交部長勒德里昂用詞微妙，行動本身已足以顯示法國無法按奈的憤怒。

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中國大使館言論失控引發憤怒

4月12日中國大使館用中法雙語刊出題為“把顛倒的事實再顛倒過來—一名中國駐法使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察”一文後，引發嘩然，一些人指出完全是不顧事實的謾罵，且出自中國外交官之口，令人懷疑中國正在發生着什麼。

巴黎政治學院教授Antoine Bondaz直言不諱評論，“中國大使館的這篇文章再一次表現得不知羞恥。謠言、假信息、辱罵，無一不缺。不反應，不譴責，等於放任中國大使胡作非為，喪失起碼的尊嚴。”這位學者把矛頭轉向法國政治人物：“法國政界沉默無語，尤其是那些法中友好小組的議員和參議員……容許被侮辱，容忍謠言和依靠傳言的宣傳，只能破壞法中關係。”他認為，如果法國官方不反應，形同鼓勵中國當局走得更遠，今天發一個文告，那明天呢？這位教授還表示，沒有人會以為法國和歐洲處理疫情危機的方式很完美？必須指出有許多準備不足甚至錯誤，最後必須要做一個總結。但這一切也絕不足以讓一個外交官來發表謾罵和漫畫式的語言。

法國作家、電影導演Tristan Mendès Rrance則譴責出自中國大使館官網的文章“真是不可思議……特別令人噁心的宣傳，可以想象中國現在正在發生着什麼。”

法國『世界報』則在法國外長勒德里昂召見中國大使盧沙野次日15日報道指出，中國駐法大使盧沙野來法之前，在加拿大擔任大使時已頗有“鷹派”的名聲，他的有關華為的表態，法國早已告知其“越位”，但是，從那以後，他以“一名駐法外交官的觀察”的名義發表評論。

該報稱，法國外交部面臨兩難境地，公開譴責中國大使可能會損害“法中空中通道”--目前通過這一通道從中國運往法國急需的口罩；另外，法國外交部還希望中國可以在減輕非洲沉重的外債方面起到關鍵作用。

不斷發表在中國使館官網上的這些評論被視作是一種“噪音”。但是，法國外長辦公室在外長主持下幾次開會討論，難道這些評論反映出的不是更具挑釁性，更有毒害，更遠離真相的姿態？中國外交藉此來逃避中國應負的責任？

不過，法國世界報認為，歪曲真相的外交，使用這一手段的中國外交官遠非盧沙野一個。

中國外交官的文章說了什麼？

這篇以中國駐法外交官名義發表的文章，被指裡面充滿對西方的敵意和無端指責，甚至子虛烏有。

在這篇題為“把顛倒的事實再顛倒過來—一名中國駐法使館外交官對新冠肺炎疫情的觀察”一文中，使用粗野的語言指責美國和歐盟對中國在防控新冠疫情的批評，反指“讓養老院的老人簽署“放棄急救同意書”；養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死”，這裡雖不點名但是明白無誤地指責法國的養老院體制，並指責“種種這些，卻未見西方主流媒體大量報道，深入調查，揭露真相。這些標榜公正客觀的媒體和專家良心何在？職業道德何在？”

但是，法國媒體查證顯示，中國大使館攻擊法國的這段話出自『法國西部報』的一篇報道的某一個段落，提及的是西班牙發生的一件事。

稍遠處，該文指，“在抹黑中國未果的情況下，某些西方政客和媒體把矛頭轉向了世界衛生組織，稱其偏袒中國，有人甚至呼籲要切斷世衛組織資金來源。疫情發生以來，中國積極配合世衛組織工作，及時向其通報信息，邀請世衛組織專家組來華進行實地考察。世衛組織高度評價中國抗擊疫情舉措和取得的效果，稱中國在疫情防控方面所採取的做法為全球樹立了新的標桿。這是客觀、公正的評價。然而，世衛組織卻遭到了西方國家圍攻。有些人對世衛組織總幹事譚德賽發起了人身攻擊。由80多位法國議員聯署聲明支持的台灣當局甚至用“黑鬼”字眼來攻擊譚德賽。不知這80多名法國議員作何感想？。”

這一段也是遠離事實，法國議員有關呼籲支持台灣參與世衛組織的聲明，根本沒有一處提及世衛組織總幹事譚德塞的名字，也根本沒有使用“黑鬼”二字。

文中還有好多真假參半，混淆視聽，無法核實的細節，比如質疑歐美在武漢封城後一個多月做了什麼：“他們的領導人說，新冠疫情只是一場小流感，無需擔心；病毒只攻擊黃種人；病毒在本國流行的可能性極小。他們的媒體和專家一邊渲染本國的“歌舞昇平”，一邊忙着詆毀中國，看中國的笑話，指望在中國發生“切爾諾貝利效應”。”

文中把英國政府衛生顧問曾經提出的所謂“群體免疫”設想最終並未被首相約翰遜採納的建議稱之為：“我們看到在西方國家，政客們為了自己的選票相互攻訐；提出“群體免疫”策略，讓普通百姓以生命之軀抵抗病毒屠殺”。

中國外交部發言人趙立堅：一場誤會

與中國大使館外露的殺氣騰騰的做法有別，法國外交部只是在14日晚間的信息公報中，簡略地提到了這件事。法國外交部發言人表示，具體行動是通過外交部秘書長打電話召見的：“封足令使然”。

法國外長勒德里昂明確對中國大使表達了不滿，但法國外交部公報並未提及，原因，在中國駐法大使館官網發表的一系列匿名的“品味低下”的評論。法國外交部表示，“最近中國大使館代表人的一些立場並不符合法中兩國的雙邊關係”，這是一種明確譴責中國大使行為舉止的方式，但有意沒有指向北京。

根據法新社報道，周三，記者就中國駐法大使有關新冠言論遭法國召見一事提問時，中國外交部發言人趙立堅回答稱，這是一場“誤會”，他稱，中國從來沒有針對法國應對疫情的方式表示出任何負面的言論。

前面那篇文章還掛在中國駐法大使館官網上，不過，現在在這篇文章上面掛着另外一篇題為“中國駐法大使盧沙野在中國網發表文章『中法合作抗疫，千里同好堅於金石』”標明時間：4月14日。