法國外長：應對新冠疫情 世衛運作存在“缺失”

美國總統特朗普周二宣布暫停向世界衛生組織撥款，法國外長勒德里昂周三表示，說，在應對這場新冠疫情危機方面，世衛組織的運作顯示出某種“缺失”，他呼籲建立國際衛生新的“多邊協調體系”。

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法新社消息，勒德里昂周三在法國參議院外交事務委員會聽證會上表示，“世衛組織的運作確實存在應該反省的地方，比如缺乏某種反應，檢測，預警，掌握信息制定標準的能力”。不過，勒德里昂也表示，並非應有世衛組織執行者承擔責任，這是一個機構職責問題。勒德里昂表示，目前的危機應該讓各國重新審視各大國際組織的角色和作用。

美國總統特朗普宣布，暫停對世界衛生組織的撥款。一直批評世衛偏袒中國的特朗普指責世衛“延誤發出緊急公共衛生警告，使疫情在全球蔓延”。美國作為世衛主要的贊助方有責任對世衛的行為問責。 法國周三對特朗普在新冠疫情危機中做出這項的決定表示“遺憾”，法國希望世衛作為聯合國下屬負責衛生事務的機構能夠繼續工作，重回正軌。

勒德里昂說，疫情之中唯一一個全球協調合作的機構陷入困難令人感到遺憾。世衛是一個重要的機構。 法國和德國本月出曾建議組建“多邊主義聯盟”，以抗衡試圖打破1945年以來國際秩序的企圖。勒德里昂重提國際公共衛生領域的“多邊主義”聯盟稱，其目的是要改善國際衛生體系，使之更加協調，更加有效。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利也對美國的決定表示遺憾，認為沒有任何理由可以為這種行為辯護，他強調現在比任何時候都更加需要美國在減緩疫情蔓延方面作出努力。