譚德塞對特朗普暫停向世衛撥款表示遺憾

世衛總幹事譚德塞周三對美國總統特朗普宣布停止向世衛撥款表示遺憾，稱世衛正檢討美國停止撥款所帶來的影響，並將與合作夥伴填補所帶來的空白，以使世衛繼續運作。美國白宮的新聞稿指，世衛不斷重複中國官方宣稱病毒沒有人傳人的說法，不顧許多醫師與衛生官員的警示。

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譚德塞在日內瓦舉行的記者會上表示，現在是團結一致，聯手應對病毒威脅的時刻。譚德塞並表示，美國作為世衛第一大資助國“長期以來都是世衛的慷慨的朋友”，他希望美國能繼續下去。

譚德塞此前在社交網站推特上回應，世衛組織的唯一宗旨是致力為所有人服務，挽救生命並制止新冠病毒大流行，他重申“沒有時間可以浪費”。

譚德塞並推文寫道：“過去幾個月以來，我們學到關於2019冠狀病毒疾病的其中一件重要事情是，越快找到、檢測、隔離和照護所有病例，我們就讓病毒越難以擴散。”他說，這項原則將拯救人的生命，並減緩疫情對經濟造成的影響。

另外，聯合國秘書長古特雷斯周三也發表聲明表示，這場前所未見的疫情，需要前所未有的全球應對。“不同機構對相同事實做出不同的解讀是有可能的。等我們最終翻過全球大流行的這一頁，一定要進行回顧，了解這種疾病究竟如何產生，又是如何以如此迅猛的速度傳遍全球，以及各方在疫情中所採取的應對。”

古特雷斯表示，從中所獲得的經驗，將有助於國際社會更加有效地應對未來可能發生的類似挑戰，但“現在並不是做這些的時候”。

特朗普周三表示，世衛宣揚中國對疫情的假訊息，導致疫情全球蔓延，各國付出慘痛代價，美國將暫停對世衛的金援，並調查世衛管理不善與隱瞞疫情傳播的責任。 美國每年捐助世衛4至5億美元，是世衛最大資金捐助國。中國提供世衛4000萬美元資金，僅約美國的1/10。

美國白宮周三發出新聞稿說明美國追究世衛應對新冠肺炎疫情的責任時提到，台灣在發現病毒有人傳人的相關報導後曾向世衛通報 ，世衛卻沒有將這份資訊對外公開。

新聞稿指出，世衛不斷重複中國官方宣稱病毒沒有人傳人的說法，不顧許多醫師與衛生官員的警示。台灣在發現有關人傳人的相關報導後，曾在去年12月31日與世衛聯繫，世衛卻沒有向全球公開這項訊息。 新聞稿也指控，1月一整個月，世衛都在讚揚中國政府的應對措施，宣稱沒有人傳人現象，儘管疫情爆發的武漢當地醫生曾提出警告。世衛在1月22日宣稱新冠疫情仍不構成“國際關注公共衛生緊急事件”，並在記者會上高度讚揚中國政府。

白宮的新聞稿指出，美國將對世衛應對新冠病毒大流行的管理不善與隱匿疫情進行調查，在此期間將暫停對世衛提供資金。 新聞稿指出，世衛長期存在結構性問題。世衛的應對顯示並未對新冠肺炎這類嚴重傳染病危機做好預防、及時發現與因應的準備，世衛缺乏確保成員共享正確資訊與透明數據的結構，使世衛容易受到錯誤資訊與政治影響。