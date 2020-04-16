一季度中國關閉816家違法網站 網易新浪鳳凰被約談

據中國網信網4月16公布的消息，一季度，中國全國網信系統累計依法約談網站1143家，警告網站848家，暫停更新網站117家，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站816家，移送司法機關相關案件線索3520件；有關網站平台關閉各類違法違規賬號群組3.3萬個。

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通報稱，被查處的網站涉及多個範疇，包括有傳播危害國家安全信息和行為的違法網站、未經許可違規從事互聯網新聞訊息服務的網站、淫穢色情網站、遊戲類賭博網站、網絡詐騙網站、侵權假冒網站、封建迷信網站，以及從事有償論文代寫代投非法中介服務並虛假備案的網站。相關報道並對上述類別的查處網站和賬號進行一一列舉。

此外，報導指，中國國家網信辦持續加強對省級網信辦的指導，通過約談整改、行政處罰、公開曝光等手段，依法加大監管執法力度，例如針對“虎嗅App”“網易網”“快樂網”等網站平台在涉及新型冠狀病毒肺炎疫情的報道中，存在違規從事互聯網新聞資訊服務等問題，北京、廣西等地網信辦依法約談相關負責人，責令立即停止違規行為，關停問題欄目，並嚴肅處理相關責任人。

針對“鳳凰網”“鳳凰新聞客戶端”“學習與記錄網”等網站平台持續傳播低俗庸俗資訊，擾亂網絡資訊傳播秩序等行為，北京、廣東等地網信辦依法約談其相關負責人，責令其立即停止違規行為，全面清理違法不良資訊。另一方面，針對“京東”“拼多多”“淘寶”“微店”等電商平台存在售賣不良影片、不合格商品等問題，北京、上海、浙江等地網信辦亦有依法約談相關負責人，責令限期全面整改，並嚴肅處理相關責任人。

來自網信辦的通報還稱，針對“知乎”“豆瓣”等網站平台對用戶發布法律、行政法規禁止發布或傳輸的信息內容未盡到審查義務等問題，北京網信辦對上述網站平台分別予以20萬元、25萬元罰款的行政處罰。

另有消息指，近日網上流傳一篇題為“哈薩克斯坦為何渴望回歸中國”的文章，當中稱哈薩克斯坦在歷史上曾屬於中國，又稱當地有居民一心想“回到中國”。哈薩克斯坦政府隨後為此召見中國駐該國大使表示抗議。網民隨後發現有大量同類文章，而“渴望”的主體則從哈薩克斯變為越南、緬甸果敢、俄羅斯邊境部族乃至非洲華人等。據報導顯示，社交媒體微信在16日表示，已經刪除“XXX為何渴望回歸中國”相關文章277篇，並封掉153個公眾號。此外，陝西西安市曲江新區網信辦周三15日透露，操刀這些文章的網絡公司已於2019年7月29日註銷。但這些文章不少還是在近期發出的。