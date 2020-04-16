中國商務部：沒有也不會出現大規模外資撤離 工信部談復工復產

中國商務部新聞發言人高峰4月16日表示，目前在華外資企業復工復產率穩步提升。高峰宣稱，總體上看，儘管疫情對在華外資企業造成一定影響，但中國沒有也不會出現大規模外資撤離情況。同日，工信部產業政策與法規司司長許科敏，就中國企業最新的復工復產情況進行了介紹。

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當天的商務部記者會上，有記者提到，近日有媒體報道指，日本經濟刺激計畫細節公布，撥款扶持日本企業從中國撤離。此外也有媒體報道，當地時間4月10日，美國白宮首席經濟顧問庫德洛接受採訪表示，美方希望儘可能多的美國公司迴流，美國政府將為美國公司支付從中國搬回的費用。庫德洛在接受福克斯商業頻道採訪時談道，美國可以考慮為每家想要離開中國的美國企業補貼搬遷費用。比如承擔企業回國的轉移成本，包括工廠、設備、知識財產、裝修等等，政府將 100% 的此類開銷一次性費用化，也就是說這些成本費用將允許一次性稅前扣除。

對此，高峰迴應表示，數據顯示，迄今，中國華南地區98%的日資企業已恢復生產，開工率達到100%的企業佔41.4%，開工率為80%至100%的企業佔42.3%。其他地區日企復工也取得積極進展。在華生產率先恢復，有力支持了日企經營和穩定發展，並且已有很多日企表達了對中國市場的信心和進一步開展對華投資的意願。他還提到，依據華南美國商會疫情影響報告顯示，75%的受訪美資企業表示，無論疫情影響如何，不會改變在華再投資計畫。而根據中國美國商會2020年《中國商務環境調查報告》，儘管目前美國在華企業面臨新冠肺炎疫情等一些問題，但從長期來看，中國仍會是大多數在華美資企業的重點市場。

高峰稱，目前在華外資企業復工復產率穩步提升。對全國8700餘家外資重點企業的調查顯示，截至4月14日，復產率超過70%的企業佔72.8%，較上周提高0.9個百分點。他表示，總體上看，儘管疫情對在華外資企業造成一定影響，但中國沒有也不會出現大規模外資撤離情況。高峰強調稱，經濟發展有其內在規律。當前全球產業鏈供應鏈格局是各國企業多年來共同努力、共同選擇的結果，是各經濟體要素成本、產業配套、基礎設施等綜合因素作用的結果，不是一朝一夕形成的，也不是哪個人、哪個國家能夠隨意改變的。全球供應鏈只有在開放、合作的環境下才能實現效率和安全。

另在當天，許科敏在國務院聯防聯控機制的新聞發布會上介紹指，截至4月14日，全國規模以上工業企業平均開工率已達99%，人員復崗率達到94%。他提出，當前境外疫情快速擴散蔓延，製造業復工復產出現一些新情況、新問題，國際國內市場需求不足、企業生產成本上升、資金周轉困難、國際人流物流不暢造成已復工復產的企業面臨再次減產停產的風險，產業鏈、供應鏈的穩定受到一定衝擊。工信部按照以大帶小、上下聯動、內外互動的思路，針對製造業復工復產中的問題進一步採取措施，推動產業鏈協同復工復產。

另外，中國全國工商聯亦介紹稱，約91.4%的民營企業已復工，一半企業產能利用率超過50%，24.9%的產能利用率達到80%以上，全行業及全產業鏈同步恢復跡象十分明顯。工商聯稱，大型企業復工復產達到基本恢復正常，57.8%已復工的大型企業產能利用率達80%以上。至於小微企業復工復產速度加快，復工率達86%，比3月下旬大幅提升。