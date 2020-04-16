亞馬遜法國分公司復工日期有待確立

在法國司法部門做出裁決，要求亞馬遜在新冠疫情期間，嚴格限制配送範圍，以避免工作人員的感染風險之後，亞馬遜法國分公司表示將關閉其在法國的倉庫和配送中心，暫時關閉5天。不過周四上午，亞馬遜法國分公司負責人杜瓦爾（Frédéric Duval）表示，該公司倉庫和配送中心重新開放日期有待確立。

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根據《巴黎人報》的報道，杜瓦爾周四上午接受法國電台RTL的採訪時表示：目前尚無法確立重新開放的時間，不過他們會爭取儘早恢復工作。

本周二（4月14日），南泰爾法庭做出裁決，要求亞馬遜公司在相關機構對該公司倉庫內與新冠病毒有關的風險作出評估之前，必須限制公司業務，範圍將局限於民生必需品。周三，法庭指派的一個社會經濟委員會召集會議，並作出暫時關閉亞馬遜在法國的倉庫和配送中心的決定，以方便清理場地和風險評估。

亞馬遜公司方面表示：停業期間，該公司僱傭的所有員工（近1萬人）繼續領取全額工資。向法庭提出申訴的亞馬遜公司內部最大的工會組織SUD表示：他們最大的訴求就是停止亞馬遜在法國的運營，進行必要的檢查，因為他們對亞馬遜發貨地點的衛生條件越來越感到擔憂。該工會譴責亞馬遜不顧疫情威脅，沒有採取保護職工措施。

南泰爾法庭周二做出裁決認為：亞馬遜公司“明顯無視它在保護員工健康方面應盡的安全和預防義務”。並下令該公司在風險評估出台之前，只能處理“食品，衛生及醫療產品訂單，如有違反，將被處以巨額罰款。

亞馬遜法國公司負責人不無遺憾地表示：工會組織的此一做法帶來嚴重後果，將對很多法國人造成較大影響，不僅嚴重影響數百萬使用亞馬遜服務的消費者，他們目前被禁足在家中，需要亞馬遜的配送服務；也將導致使用亞馬遜服務的數千家中小企業陷入困境。此外，亞馬遜的員工們也將被迫呆在家中。